「環太湖」文化周 兩岸交流全方位

2019-10-03 02:28 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



由江蘇省台辦主辦的2019海峽兩岸「環太湖」文化周日前在蘇州市吳江區七都鎮開幕。活動以「愛我中華、共建家園」為主題，共吸引江蘇、浙江約2000名台商、台幹、台青、台生代表參與。

新華社報導，據江蘇省台辦介紹，「環太湖」地區有近一萬家台企，常居台胞有15萬人，是台資企業獲得感最強、投資環境最優、台胞生活融合度最高的大陸地區之一。

此次文化周由「環太湖」四城市蘇州、湖州、無錫、常州同步組織，以「環太湖」騎行為主體，包括太湖親子歡樂跑、震澤田園鄉村交流、湖州文化體驗之旅、海峽兩岸紫砂文化交流會、中華孝道園共植親情樹、主題攝影徵文等交流。

「有幸參加這樣的活動，好高興啊！」來自台灣的徐子君說，她是蘇州大學2019級的學生，小時候隨父母來到大陸，親眼見證了大陸的飛速發展，感受到兩岸的熱門話題、流行用語都可以無縫接軌。「我真心希望，兩岸同胞能用真誠的心去溝通、交流，向著更美好的方向去發展。」

江蘇與台灣在經貿交流之餘，近年來文體交流也日益頻繁。兩岸（昆山）馬拉松、海峽兩岸中秋燈會、無錫海峽兩岸佛教文化交流活動、常州兩湖旅遊文化論壇等活動的舉辦，助力蘇台交流合作形成全方位、多層次、寬領域的格局。