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羊城動漫展 漫畫家陣容驚人

2019-10-03 02:26聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第十二屆中國國際漫畫節動漫遊戲展（CICF EXPO）2日在廣州開幕。圖為大批年...
第十二屆中國國際漫畫節動漫遊戲展（CICF EXPO）2日在廣州開幕。圖為大批年輕人湧入展覽參觀。 中新社
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備受數萬羊城漫迷期待的中國國際漫畫節動漫遊戲展（CICF EXPO）2日在廣州琶洲保利世貿博覽中心開幕。作為華南地區規模最大的動漫遊戲展，本屆動漫遊戲展以「大灣區，大動漫」為主題，吸引逾百家國際知名廠商參展。

中新社報導，活動現場特別營造出炫麗時尚的「中國紅」動漫風。參展對象匯聚海內外各類動漫IP，涵蓋各類動漫品牌企業，展示動漫圖書及衍生品達12000多種，以及手辦模型、服裝、盲盒玩具等動漫遊戲領域最新產品，同時還有超過500名海內外知名行業嘉賓、漫畫家及泛娛樂藝人，以及接近50多場的動漫遊戲活動。

本屆遊戲展以「大灣區，大動漫」為主題，吸引逾百家國際知名廠商參展。圖為cospl...
本屆遊戲展以「大灣區，大動漫」為主題，吸引逾百家國際知名廠商參展。圖為cosplay的年輕人擺姿勢拍照。 中新社
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10月2日-6日展會期間，QQ音樂漫次元燃歌賽、金龍獎COSPLAY平面大賽、漫次元超萌星大賽、漫次元COSPLAY大賽、漫次元宅舞賽、星舞銀河全國宅舞大賽、金龍獎COSPLAY全國超級大賽等一系列活動，將輪番登場。

出席本屆展會的漫畫家簽售陣容也備受關注，總數將超過40位。包括「漫畫天團」幕星社、快看漫畫、漫友文化、十二棟文化、天聞角川、咚漫漫畫、櫻漫書店、漫漫漫畫簽約作者。

近年來，中國大陸動漫遊戲行業發展活躍，成為文化創意產業領域穩增長、促消費的突出亮點。在市場資本和產業風口的推動下，中國動漫行業正迎來一個最好的時代。

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