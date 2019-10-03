張伯苓故居將被拆？ 天津軌道：保護方案審批中

2019-10-03 02:26 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



南開大學創辦人張伯苓故居將被拆除的消息，近日引起關注。針對「張伯苓故居將被拆除建地鐵站」一事，天津軌道交通集團有限公司10月1日夜間通過官方微博回應稱：經與文物保護單位和專家論證，目前保護方案正在審批過程中。

中新社報導，張伯苓是南開大學創辦人之一，1919年至1948年出任南開大學校長。他是近代著名愛國教育家，先後創辦私立南開中學、南開大學、南開女子中學和南開小學等，手訂「允公允能，日新月異」校訓。1936年在四川重慶創辦南渝中學（後改名重慶南開中學）。南開系列學校成為中國近代教育第一個成功範例。

南開大學將於今年10月17日迎來建校100周年紀念日。因此，有關「張伯苓舊居將被拆除」的消息日前在社交媒體上傳播時，引發公眾廣泛關注。

天津軌道交通集團有限公司在「關於地鐵7號線福安大街站涉及張伯苓舊居有關問題的情況說明」中稱，天津地鐵7號線福安大街站位於福安大街與南門外大街交口西南側，該站為地鐵7號線和規劃13號線換乘站。在該站實施範圍之內發現一處老式建築為張伯苓舊居。

地鐵建設單位高度重視，立即向文物、歷史風貌管理、規劃等政府相關部門報告，並配合南開區相關部門對其進行安全鑒定，鑒定認為「該建築綜合安全性評定等級為Ⅳ級，承重結構承載力已不能滿足正常使用要求，建築整體（或局部）已處於危險狀態，必須立即採取技術措施。

針對上述情況，「說明」還稱，地鐵建設單位與文物保護單位和專家對「張伯苓舊居」的保護方案進行多輪研究論證，目前保護方案正在審批過程中；下一步，地鐵建設單位將嚴格按照審批意見安排落實，既做好文物保護工作，又確保地鐵建設穩妥順利推進。