承德避暑山莊 被令限期整改

2019-10-03 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



據河北省文化和旅遊廳網站消息，河北省近日召開全省A級旅遊景區品質提升工作電視電話會議。會上，對18家4A級以上景區通報批評，責令限期整改，其中包括承德市避暑山莊及周圍寺廟景區。同時，4A級景區張家口市沽源塞外莊園景區被「摘牌」。

中新網報導，今年8月以來，河北省文化和旅遊廳組織對全省294家A級景區進行覆核檢查。

根據檢查情況，給予23家景區取消A級景區品質等級處理，包括1家4A級景區；給予84家A級景區通報批評，責令限期整改處理，包括18家4A級以上旅遊景區。

具體名單為：取消張家口市沽源塞外莊園景區4A級旅遊景區品質等級。取消張家口市張北安固裡草原度假村景區、萬全縣康寧湖生態園景區、宣化區黃羊山文化園景區、蔚縣壺流河．龍壺灣景區、承德市興隆縣六里坪─九龍潭景區、廊坊三河市璞然生態園景區、邢台市臨城縣尚水漁莊景區、威縣開元春天夢幻莊園景區等8家景區3A級旅遊景區品質等級。

取消張家口市塞北蒙古大營度假村景區、沽源金蓮山莊景區、張北中都遊牧源度假村景區、尚義察汗淖蒙古大營景區等14家景區2A級旅遊景區品質等級。

對承德市避暑山莊及周圍寺廟景區、石家莊市贊皇縣棋盤山景區、井陘蒼岩山景區、張家口市蔚縣小五台．金河景區、沽源天鵝湖旅遊度假村、懷來黃龍山莊景區、下花園雞鳴山風景旅遊區、沽源沽水福源度假村、橋西安家溝生態旅遊區、橋西大境門景區、赤城溫泉度假村景區、唐山市曹妃甸濕地公園景區、廊坊市金鑰匙家居景區、廊坊市茗湯溫泉度假村景區、邢台市邢台縣前南峪景區、邢台縣天河山景區、邯鄲市復興區趙苑公園景區、滄州市吳橋縣吳橋雜技大世界景區等18家4A級以上景區通報批評，責令限期整改，限期6個月。