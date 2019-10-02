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《我和我的祖國》受熱捧 上映3天票房破人民幣10億元大關

2019-10-02 21:10聯合報 記者張運祥╱即時報導

隨著「十一」黃金周到來，大陸電影院紛紛上映三部「國慶檔」電影《我和我的祖國》、《中國機長》、《攀登者》，於9月30日同步上映，貓眼專業版票房顯示，截至2日，《我和我的祖國》上映3日票房破人民幣10億元，《中國機長》票房7.64億元，《攀登者》票房4.39億元。

《第一財經》報導，從9月30日上映到10月2日19時36分，電影《我和我的祖國》的累計票房達10億元，綜合票房佔比45.5%；同日上映的《中國機長》和《攀登者》累計票房則分別有7.64億元和4.39億元，佔比34.6%和19.9%。　　

《中通社》報導，今年的「國慶檔」之戰早在9月初就打響，從9月28日的點映場開始進入決戰階段。上述三部影片上映當天，總票房就超過6.6億元，創造歷史紀錄，成績堪比春節檔。　　

報導指出，此次國慶檔之一的《我和我的祖國》由陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野等7位導演聯手打造，由7個故事構成，取材於多個歷史性經典瞬間，講述普通人與國家間息息相關的故事。　　

《攀登者》講述1960年5月25日中國登山隊成功從北坡登頂珠穆朗瑪峰，完成人類首次北坡登頂珠峰的故事。

《中國機長》改編自2018年5月14日四川航空3U8633航班緊急降落的事件，以川航機長劉傳健及機上多名機組人員為原型，再現萬米高空遭遇極端險情的驚魂時刻；在生死關頭，機組的正確處置，確保機上全體人員的生命安全，創造了世界民航史上的奇蹟。　　

有業內人士認為，中國主旋律影片的工業化已經成熟，再趕上中共建政70周年，觀眾愛國情緒高漲，助推今年「國慶檔」的高票房。不過，也有人指出，目前「國慶檔」影片的主旋律影片佔比過重，10月1日當天，「國慶檔」三巨頭的累計排片超過90%，觀眾應該有多樣化的文化消費選擇。

大陸「國慶檔」電影《我和我的祖國》上映三天票房突破人民幣10億元。（圖：第一財經...
大陸「國慶檔」電影《我和我的祖國》上映三天票房突破人民幣10億元。（圖：第一財經）
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