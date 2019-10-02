《我和我的祖國》受熱捧 上映3天票房破人民幣10億元大關

2019-10-02 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



隨著「十一」黃金周到來，大陸電影院紛紛上映三部「國慶檔」電影《我和我的祖國》、《中國機長》、《攀登者》，於9月30日同步上映，貓眼專業版票房顯示，截至2日，《我和我的祖國》上映3日票房破人民幣10億元，《中國機長》票房7.64億元，《攀登者》票房4.39億元。

《第一財經》報導，從9月30日上映到10月2日19時36分，電影《我和我的祖國》的累計票房達10億元，綜合票房佔比45.5%；同日上映的《中國機長》和《攀登者》累計票房則分別有7.64億元和4.39億元，佔比34.6%和19.9%。

《中通社》報導，今年的「國慶檔」之戰早在9月初就打響，從9月28日的點映場開始進入決戰階段。上述三部影片上映當天，總票房就超過6.6億元，創造歷史紀錄，成績堪比春節檔。

報導指出，此次國慶檔之一的《我和我的祖國》由陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野等7位導演聯手打造，由7個故事構成，取材於多個歷史性經典瞬間，講述普通人與國家間息息相關的故事。

《攀登者》講述1960年5月25日中國登山隊成功從北坡登頂珠穆朗瑪峰，完成人類首次北坡登頂珠峰的故事。

《中國機長》改編自2018年5月14日四川航空3U8633航班緊急降落的事件，以川航機長劉傳健及機上多名機組人員為原型，再現萬米高空遭遇極端險情的驚魂時刻；在生死關頭，機組的正確處置，確保機上全體人員的生命安全，創造了世界民航史上的奇蹟。