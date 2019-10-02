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在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

貴州銅仁市發生4.9級地震

2019-10-02 20:32聯合報 記者張運祥╱即時報導

中國地震台網消息，經正式測定：10月2日20時4分在貴州銅仁市沿河縣（北緯28.40度，東經108.38度）發生4.9級地震，震源深度10公里。

地震
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