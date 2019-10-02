十一不缺席 毛新宇、薄熙永帶著爺爺、爸爸來遊行

2019-10-02 17:05 世界日報 中國新聞組／北京2日電



五代領導人巨幅畫像亮相 毛新宇、薄熙永露面 影片截圖 分享 facebook 中共建政70周年閱兵式之後，長安街遊行隊伍出現中共五代領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤以及現任總書記習近的大幅畫像。另外多輛花車裡坐著「共和國英雄和先鋒」的後代和親屬，毛澤東嫡孫毛新宇、薄一波長子薄熙永等紅色後代，舉著先輩的畫像參與其中。

多維新聞報導，中共五代領導人巨幅畫像後，分別是以標語「毛澤東思想」、「鄧小平理論」、「三個代表」、「科學發展觀」，以及「習近平新時代中國特色社會主義思想」來闡述領導人當代思想。

「致敬」方陣的21輛禮賓車上，裡面坐著英雄和先鋒的後代和親屬。包括毛澤東、朱德、周恩來、劉少奇、陳雲、鄧小平的後人皆坐在車上遊行，他們手舉家人的照片向群眾揮手致意。

央視畫面顯示，舉著毛澤東畫像的是其唯一嫡孫毛新宇，其身穿軍服，敬著軍禮。而日前中共表彰毛澤東長子毛岸英為「最美奮鬥者」，毛新宇現身代領證書。 另外，車上的「紅色後代」還有鄧小平女兒鄧林、周恩來侄女周秉德、劉少奇女兒劉婷及朱德之孫朱和平等。

報導指出，在社交媒體上流傳的照片顯示，中共早期領導人薄一波之子薄熙永亦出現在花車上。薄熙永出現在天安門讓網民大讚「禍不及家人」，因為薄熙永胞弟薄熙來因腐敗被查。