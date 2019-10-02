颱風米娜登陸浙江 77萬民眾撤離

2019-10-02 16:31 世界日報 中國新聞組／杭州2日電



來源：YouTube

颱風米娜（台稱米塔）1日在浙江舟山普陀沿海登陸，登陸時中心附近最大風力11級。浙江全省共轉移颱風影響區域群眾77萬8174人，其中12萬2668人在確認安全後返回。東極島掀起十幾米高的巨浪，甚至直接拍上民宅陽台，嚇得民眾狂躲。2日白天風雨減弱，下午颱風影響基本結束。

綜合媒體報導，由於颱風延著浙江沿海北上，目前浙江省已暫停景區或涉海旅遊項目207個，其中，溫州已關閉全市所有景區；舟山38家A級景區全部關閉，偏遠小島的遊客260人均已得到妥善安置。漁船18741艘已全部回港避風或駛入安全水域，全省所有休閒、海上作業漁船已全部回港或進入安全水域，沿海各市海上作業人員已全部轉移上岸。

上海市也嚴正以待，市長應勇了解颱風影響情況及應急響應措施，要求務必克服麻痺思想和僥倖心理，全力以赴把各項防禦工作落到實處。市領導一行實地察看了浦東陸家嘴排水泵站、陸家嘴濱江防汛牆及徐匯濱江防汛牆，詳細了解泵站運行情況、潮位預測及防汛相關準備情況。

上海副市長湯志平要求，切實落實應急值守工作，全力做好防範應對工作。針對國慶長假活動多、客流多的情況，要關注國慶重要活動場地、人員密集場所、大型交通樞紐等重點地區，進一步加強積水和高空墜物隱患排查，確保最大程度降低此次颱風對國慶活動和市民生活的影響。