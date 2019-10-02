1499元茅台…蘇寧10萬人預購 天貓上架「秒殺」

2019-10-02 16:29 世界日報 中國新聞組╱北京2日電



1499元，數百噸茅台電商開搶！10萬人已預約，“天貓”秒光 翻攝自天貓 分享 facebook 貴州茅台電商直銷渠道1日正式落地，天貓和蘇寧兩大平台當天可以以1499元（人民幣，下同，約209美元）搶購或預約今年的飛天茅台。目前10萬人已經在蘇寧預約飛天茅台的搶購券；天貓的第一波搶購也是「秒殺」。

證券時報報導，電商渠道的也是繼茅台8月份商超渠道落地之後，又一重要的直銷渠道落地。由於茅台在中國零售市場上價格接近3000元（約419美元），所以電商1499元的茅台引來消費者的搶購。

蘇寧表示，第一批飛天茅台酒於10月1日0時開啟預約搶購，參與預購有資格限制，必須在今年9月15日前成為蘇寧正式SUPER會員或PP體育-體育高級會員，並且今年內在蘇寧易購線上有過一次購買紀錄的實名認證用戶。在數量上，每一用戶單筆訂單限購2瓶，每個月限購2瓶。

這個門檻並不算低，其中PP體育高級會員包年費用為998元（約139美元）。蘇寧稱，這些嚴格的限購規則是為了防止刷單，保證平價飛天茅台酒能真正到達消費者的手中。

報導指出，搶購場面相當火熱，在倒計時進入0點之後，蘇寧易購預約數據迅速竄升，30秒內便有超過1.31萬人預約，1分鐘時間已有約1.91萬人預約，之後速度逐漸放慢，30分時預約人數達到3.88萬人。截止目前預約人數已超10萬人。

但根據蘇寧易購的規則並非預約成功便是1499元到手飛天茅台，據蘇寧易購介紹，預約成功的消費者，可於10月8日上午10點起搶購之後，才進入發貨階段。

據報導，與蘇寧的預約模式不同，天貓為直接搶購模式。阿里方面稱，10月1日起，每天早上10時和晚上10時，500毫升裝53度飛天茅台以每瓶1499元的價格在天貓超市限量開售。由於在天貓超市上架的茅台酒數量有限，同一用戶在180天內最多購買2瓶。

阿里相關人士表示，為防止黃牛刷單搶購，阿里巴巴專門為商家打造惡意行為防控工具，在阿里平台上進入系統的每一筆訂單，0.01秒之內就會經100餘項安全檢測和技術防護，一旦發現問題，都會進行識別預警和事先攔截，保障每一瓶茅台酒都被賣到真正的消費者手中。

在物流運輸環節，天貓超市稱，將為每一瓶飛天茅台打上唯一的物流ID，全程記錄每一瓶茅台酒的流向，並採取24小時視頻監控出入庫、所有運輸車輛裝上電子鎖等防偽保障措施。