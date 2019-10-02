海基會：滯陸國人協處案件 台商數量最多

2019-10-02 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



「滯陸國人」議題受到關注，海基會資料顯示，2016年迄今協處案件數量逐年增加，3年多來145件協處案件中，赴陸經商者有76件數量最多，占52.4%，其次是受刑人有23件、占15.9%，無居所者有13件。

海基會表示，2016年32件，2017年37件，2018年增加到54件，2019年上半年（6月30日）為止已有22件。以地區來看，協處滯陸國人多數都在東南沿海省份，廣東省數量最多，共81件、超過半數（55.9%），而其中台商集中地東莞市有52件，求助案件量遠超過其他省市。另外，福建省有10件，四川省8件，江蘇省及北京市各有7件。

海基會指出，協處案件中，很大比例來自廣東省東莞市。東莞早期是台商製鞋業、家具業等加工貿易產業的投資集中地，具有勞力密集的特性。由於中國大陸於2007年、2008年實施兩稅合一與調降出口退稅率、勞動法與勞動合同法，加上後來發生的金融海嘯，這些產業面臨嚴峻的考驗，紛紛遷往越南、印尼等東南亞國家。

海基會指出，在經營環境變化的過程中，有部分台商沒有及時轉型或外移，面臨經營的困難；有些台幹也因而失去了原有的工作，這些人在壯年時赴陸工作，20多年過去，陸續到了退休年齡，即使能留在大陸勉強找到謀生之計，但因缺乏社會保障，只要一生病，問題就會浮現。

據海基會提供的數量指出，滯陸國人的男女比例，男性有130件、占89.7%，女性15件占10.3%。年齡層方面，60歲至69歲有64件（44.1%），他們是最需要幫助的年齡層，其次是50歲至59歲有30件(20.7%)，70歲以上需要協處的也有16件（11%）。