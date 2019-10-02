82歲董建華自京返港急病住院 未現身十一閱兵

2019-10-02 16:12 世界日報 香港新聞組╱香港2日電



82歲董建華急病入院 未現身閱兵儀式 新華社 分享 facebook 全國政協副主席、香港前特首董建華9月29日到北京獲頒「一國兩制傑出貢獻者」國家榮譽稱號，當天從北京返港後不適住院，1日並未現身十一閱兵儀式。

據香港01報導，董建華透過發言人表示，醫生診斷董建華因急性泌尿科問題，需要留院觀察，現時已經完成治療，並已回家休息。

另據明報報導，董建華兩年前亦曾入院，他當時由妻子趙洪娉陪同到瑪麗醫院，董躺在病上，由醫護人員送入內視鏡中心，歷時約半小時；及後他稱入院是做正常體檢。