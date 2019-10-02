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十一室內升旗 張建宗：示威損經濟 民主派：快回應4訴求

2019-10-02 15:27世界日報 香港新聞組╱香港2日電

首場社區對話上，民眾要求成立獨立調查委員會，但特首林鄭月娥（中）拒絕。 （歐新...
首場社區對話上，民眾要求成立獨立調查委員會，但特首林鄭月娥（中）拒絕。 （歐新社）
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特首林鄭月娥出席北京十一慶典活動，特區政府十一酒會則由署任特首張建宗主禮。張建宗致辭時說，激進示威者的暴力行為令正面對下行壓力的經濟「雪上加霜」，廣大市民迫切期望盡快走出目前困局。他稱，政府為解決困局，展示了最大誠意，成立對話辦事處，展開對話工作，希望以溝通化解分歧，政府會繼續舉行社區對話。民主派批評張建宗說話是「廢話」，促政府回應四大訴求，稱表面對話不能解決問題。

綜合香港電台、明報報導，灣仔金紫荊廣場1日舉行十一升旗儀式及酒會，當局基於近日社會氣氛，安排1萬2000位嘉賓移師室內觀看升旗儀式。昨日的十一酒會，中聯辦副主任陳冬、外交部駐港特派員謝鋒、駐港解放軍部隊司令員陳道祥少將、終審法院常任法官李義等都有上台主禮。

署理行政長官張建宗在酒會致辭時表示，提到近月部分激進示威者持續及不斷升級的行動，包括非法集結、縱火、襲擊市民等，破壞秩序，衝擊法治，令出現下行壓力經濟，雪上加霜，廣大市民對陌生香港感到震驚和傷心。

張建宗表示，市民迫切期望盡快走出目前困局，特區政府已展示最大誠意，成立對話辦事處，展開對話工作，深入社區，與不同背景階層的市民對話，希望溝通化解分歧，而第一場對話會已舉行，行政長官與官員細心聆聽市民意見，踏出重要一步。他表示，政府同時會邀請專家學者，就香港房屋，社會公義，青年機遇等深層次問題，作獨立分析，找出問題，提出建議。他強調最重要是香港人團結，求同存異，才可以重新出發。

民主派會議召集人、公民黨陳淑莊稱，解鈴還須繫鈴人，權在政府手上，希望政府重新評估如何回應四大訴求。她認為市民已清楚表達訴求，對話後會觀察政府的行動是否有心解決問題，但對話未夠一周，就傳出政府要訂立「反蒙面法」、取消區議會選舉等，加上昨日情，「一次兩次政府都空手來到，沒有行動，市民會知道所謂對話，政府只是為了幫自己交功課」。

社民連遊行遇襲 紙棺被

此外，據報導，十一升旗儀式及國慶酒會昨早在灣仔金紫荊廣場和灣仔會展舉行，社民連及四五行動昨早7時許到灣仔示威，其間被一批揮國旗及唱國歌的人襲擊，道具「棺材」被，警方之後帶走施襲一方兩人。

香港
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