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十一「借來的」7萬隻和平鴿 有的飛回家 有的卻迷航

2019-10-02 15:19世界日報 中國新聞組／北京2日電

「十一」慶典昨天在放飛7萬隻和平鴿中順利落幕，場面壯觀，也引起民眾好奇，這些鴿子從何而來、將去往何方？據了解，這些和平鴿是北京信鴿協會從北京16個區、逾2000普通信鴿愛好者中徵集而來的，參加大會的鴿子都能獲特別紀念腳環。

央視新聞報導，鴿友們接到集結任務後，會先對自家鴿子進行每天兩次的訓放，讓鴿子們成群結隊地在家附近飛一飛。然後，這些鴿子會被用散籠裝著，從家裡送到各區的集結地，通過安檢和檢疫人員的檢查以後，再由專業的工作人員放到放飛車上，聚集到總集結點放飛。

和平鴿被放飛後，會在天安門廣場上盤旋幾圈，辨別到自己家的方向，然後結伴而行，一起快樂地回家。已陸續有網友報平安，表示自家的小鴿子已經到家；但也有一些小迷糊還沒找到家。

每隻參加「十一」的鴿子都會獲得特別的紀念腳環，不少網友曬出了自家鴿子的紀念腳環，表示頭一次覺得養鴿子這麼光榮。

另據新京報報導，家住西城區牛街的養鴿愛好者金茂，是背後的養鴿人之一，他的20隻小信鴿，參與了這次慶祝。這些鴿子年輕、健康、是「土生土長」的北京鴿。

為了順利放飛，小鴿子和金茂都做了一番準備。為了防止鴿子感染禽流感、腺病毒，他提前為鴿子們注射了疫苗。昨下午，鴿子被裝入籠中，送往西城區體育局「集合」。

七萬和平鴿借自市民家 新華社
七萬和平鴿借自市民家 新華社
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七萬和平鴿借自市民家 取材自新京報
七萬和平鴿借自市民家 取材自新京報
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