十一天安門「懸浮」紅燈籠 竟暗藏航天技術？

2019-10-02 15:17 世界日報 中國新聞組／北京2日電



懸浮空中紋絲不動 國慶大紅燈籠用上航天技術 新華社 分享 facebook 10月1日的天安門廣場，東、西側路上空各有35個紅彤彤的大型充氣燈籠飄立在空中，彿彷懸浮於空中一般。設計研製這些燈籠的，是中國航天科技集團有限公司五院508所的專家們。

北京晚報報導，大型充氣燈籠的技術負責人、508所回收著陸專業副總工程師滕海山表示，涉及理論力學和空氣動力學，技術核心是要讓拴燈籠的繫留繩的延長線經過氣球的氣動壓心，這個就叫繫留技術，字面意思就是繫住並留下。

大紅燈籠由內囊和外囊組成；燈籠下面拴著繫留繩，正中間的叫主繫留繩，四周的叫副繫留繩；繫留繩的下面「拽」著鎮鐵。升空時，先往燈籠裡充氦氣，充滿、扎口、施放；降落時，搖主繫留繩下面的絞盤收繩，燈籠落下後，放氣、摺疊，還可反覆使用。

設計充氣燈籠難在哪？參加設計過慶祝新中國成立50周年、60周年、70周年充氣燈籠的滕海山指出：「一是氣密性。充氣燈籠是利用氦氣比空氣輕的特點，往內囊裡充氦氣升空的。而氦氣屬於惰性氣體，通常是用來檢驗是否漏氣的，所以做氦氣燈籠對氣密性要求非常高。」508所設計的大型充氣燈籠是採用降落傘的製作技術，通過熱熔化焊接，把復合膜焊在一起，密封性非常好。

據報導，充氣燈籠氣動壓心的計算是關鍵中的關鍵，不然，升起來的燈籠不穩定，會在空中「跳舞」。鎮鐵和地面之間的摩擦繫數同樣重要。處理不好，風一吹，燈籠會拽著地面上的鎮鐵跑。這次還在燈籠上加裝了IMU無線傳感姿態測量設備，燈籠升空後「紋絲不動」，都有精確的數據。