田樸珺嚮往貴族 批中國人沒文化 網友：妳不能代表我們

2019-10-02 12:50 世界日報 北京2日電



田樸珺 (財經社) 分享 facebook

中國女星田樸珺創辦承禮學院，她日前給《時尚先生》寫的一篇文章被網友翻出，在這篇名為《三代才能培養一個貴族》的文章中，田樸珺多次表達對英國貴族精神的嚮往，並吐槽中國人「有知識沒文化」，還放言「我們甚至沒有多少素質。」這番言論迅速在網上引發爭議，很多網友留言表示：「妳可不能代表我們！」

AI財經社報導，田樸珺身上的標籤很多：演員、專欄作家、製片人、室內設計師、演說家、基金理事等等，她因和地產大亨王石相戀受矚目。

天眼查數據顯示，目前田樸珺直接持股5家公司，涉足影視、科技、投資等領域，在其持股公司中並未出現王石的身影。

這五家公司中，最為知名的當屬旗下擁有承禮學院這一品牌的北京承禮文化傳媒有限公司，由田樸珺獨家出資，並擔任創始人。

據報導，公開資料顯示，承禮學院原有經營範圍為組織文化藝術交流活動、項目投資、資產管理等，2019年7月，新增演出經濟活動、廣播電視節目製作。

根據承禮學院發布的官方文章，承禮學院是2015年在英國劍橋經羅斯柴爾德家族掌門人Jacob Rothschild爵士指導下創辦的商業資源共享平台，與歐美、日、台等知名家族擁有良好深厚的關係。「這些強大的資源能讓我們能根據課程的需要，對接最頂級最適合的資源為學員提供最有價值的課程和服務。」

報導指出，除了羅斯柴爾德家族之外，丘吉爾家族、洛克菲勒家族都名列承禮學院的導師資源名單中。田樸珺的丈夫王石，以及他的朋友馮侖、汪健、郭台銘等知名企業家也都名列其中。

有報導稱，承禮學院每年課程高達99萬元，但AI財經社查詢該學院相關平台後未能發現這一數字的出處，關於承禮學院各項課程的收費標準，該學院也沒有披露。

2012年爆出與大她30歲的地產大亨王石相戀，外傳男方為她拋妻離婚，淨身出戶。 (翻攝自梨視頻) 分享 facebook

田樸珺：沒有王石，我肯定不是現在的我

38歲的中國女星田樸珺在《後宮甄嬛傳》扮演敦親王福晉，有「最美福晉」的封號。2012年爆出與大她30歲的地產大亨王石相戀，外傳男方為她拋妻離婚，淨身出戶。兩人交往多年，最後修成正果。田樸珺說：「沒有王石，我肯定不是現在的我。」

綜合媒體報導，王石是萬科集團創辦人，白手起家成為地產界教父。2013年他被目擊和田樸珺一起搭飛機，戀情因此曝光。王石當時聲明表示：「我沒有背叛家庭，個人感情是非常個人化的事。」前妻也發聲明祝福，兩人戀情就此公開，時常出雙入對。這段戀情低調進行多年，去年王石出席典禮時喊「感謝老婆」，被推測已正式領證成為夫婦。

外型亮麗的田樸珺身兼製片人、演員、作家多重身分，曾發表過「我的男閨密－你不知道的陳可辛」一文，自爆她跟名導陳可辛的私密事，還傳出她去參加EMBA學院，是因為那邊是認識富商的途徑。事實上，田樸珺就是在上EMBA課程，認識了當年的王石。

據報導，這對相差30歲的「父女戀」因為年齡相差太大，大部分人認為田樸珺是為了錢。而王石為了追求真愛，61歲和髮妻離婚後，立即和田樸珺在一起，讓田樸珺背負小三罵名多年。

報導說，田樸珺近年創辦「承禮學院」，對象鎖定中國企業家，開設一連串禮儀文化課程，也獲得另一半王石支持。她說：「我跟王老師說，我想辦一個學院，徵求你的意見。你可以同意也可以不同意，但你同不同意，我都要做，而且你必須幫我。他沉默大約一分鐘，說，『你要下決心做，我就支持你』。」

田樸珺說：「沒有王石，我肯定不是現在的我。但如果你認為有了王石，就什麼都可以做，那就不了解他。」