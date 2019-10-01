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王文洋旗下宏和科技9月換手率高達688.38%，居A股之冠

2019-10-01 22:47聯合報 記者李仲維╱即時報導

A股9月行情已封關，統計顯示，宏仁集團總裁王文洋旗下宏和科技9月換手率高達688.38%，居A股之冠。

宏和科技9月30日收報人民幣18.2元，下跌3.3%。證券時報數據寶統計顯示，從換手率的角度來看，9月A股共有547股換手率超過100%。換手率最高的是宏和科技，9月換手率高達688.38%，股價9月累計下跌6.7%。

9月市場的最大亮點是科技類股，電子、通信、電腦指數9月累計漲幅位居行業前三名，分別累計上漲7.6%、5.5%、3.6%。寶鼎科技累計漲幅達138.1%，拿下9月漲幅榜第一名寶座。

同為5G兼華為概念股的東方通、東方中科累計漲幅分別為71.8%、68.9%，排名9月漲幅榜第二、第三。

澎湃新聞報導，9月北向資金淨流入額達人民幣646.6億元（約新台幣2,974億元），刷新歷史單月最大淨流入額。2019年以來，北向資金淨流入達人民幣1,862.6億元。

9月的20個交易日當中，北向資金僅有3個交易日出現淨流出，合計淨流出人民幣26.85億元。9月23日，標普道瓊、富時羅素兩大國際指數同步擴大A股權重，受此影響，9月20日北向資金大幅淨買入148.62億元，創2018年11月3日以來新高，也是歷史上第二高。

Wind數據顯示，近一個月來，北向資金最青睞的兩檔個股均為銀行股。平安銀行和招商銀行近月來，分別被淨買入人民幣46.41億元和37.9億元。

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