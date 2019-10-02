浙商大食品課 學生搶破頭

2019-10-02 01:47 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



浙江工商大學有一門叫做「食品加工與創新實踐」的通識課，因為課程內容輕鬆，好玩，還有好吃的而得到學生們的一致好評。由於課程大受歡迎，僧多粥少，選課學生搶破頭。

北京青年報報導，浙江工商大學的「食品加工與創新實踐」是在2016年開課的，授課教師由該校食品學院的老師擔任。

據食品學院的陳老師表示，食品與每個人的生活息息相關，但是食品產品如何加工、食品產業如何進步、食品科學如何發展對於普通消費者來說是陌生的，所以食品學院開設了兩門關於食品科學的通識選修課。

據介紹，這兩門課均採用理論和實踐相結合的方式進行教學，課堂上也真的會教學生們做吃的，「課程會設計3個試驗，這學期恰逢中秋節，我們設計的課程中就有做月餅的。」陳老師說。

從2016年到今年，學生們對「食品加工與創新實踐」課的好感度不減。感興趣的人多了，申請課程的人也就多了，一名袁姓學生表示，她是在申請了一年後才「搖」上了這門課的。成功申請到課程的小袁說，這門課一點都不難，「老師一開始會有講解，而且老師在試驗中也會指導我們。」對於做出的成品小袁也會像她曾經羡慕過的同學那樣，發個朋友圈「拉仇恨」。

申請「食品加工與創新實踐」課的學生到底有多少？陳老師表示，最初「食品加工與創新實踐」和「加工食品與健康生活」兩門課程，每學期共開設8個班級，每個班級70名學生，但是最後報名的人數讓所有人都大跌眼鏡，甚至出現三四百名學生在「搶」這70個名額的情況。

而隨著課程的發展，這個學期「食品加工與創新實踐」課的班級數減少到了2個，班級學生數也從70人變成了45人。減少授課班級學生數是為了提高課程的精度。以前70人一個班的時候，試驗分組特別困難，老師也顧及不到那麼多人。如今45人一個班，更容易讓每個學生都參與進來。「現在這門課雖然是選修課，但更像是專業課了」。