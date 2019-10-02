乘客爆增 長三角鐵路首日320萬人次
中國鐵路上海局集團有限公司透露，十一假期首日，長三角鐵路預計發送旅客320萬人次，同比增長15.2萬人次。蘇、浙、滬、皖等地多條高鐵線路客流井噴，增幅明顯。
中新社報導，今年十一假期運輸期限為9月28日至10月7日，其間長三角鐵路預計發送旅客2740萬人次，比去年同期增長234萬人次。為滿足旅客出行需要，除按照高峰列車運行圖開足各趟圖定旅客列車外，在十一當天長三角鐵路增加運能供給，安排加開353趟列車，其中加開去往北京、南昌、漢口、鄭州、蘭州等長途熱門方向的旅客列車78趟。
另據澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團公司指出，10月1日，大陸鐵路出現「十一」黃金周客流高峰，預計發送旅客1750萬人次。鐵路部門增加運力投放，加開列車1160列，共開行旅客列車10297列，創單日客運能力安排歷史新高。
9月30日，中國大陸鐵路共發送旅客1378.2萬人次，同比增加67.3萬人次，增長5.1%，鐵路運輸安全平穩有序。其中，北京局集團公司發送旅客123.4萬人次，同比減少4.9萬人次，下降3.8%；上海局集團公司發送旅客267.3萬人次，同比增加11.3萬人次，增長4.4%；廣州局集團公司發送旅客197萬人次，同比增加11.5萬人次，增長6.2%。
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