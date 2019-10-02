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大陸十一長假 旅遊估近8億人次

2019-10-02 01:46聯合報 記者林則宏╱綜合報導

不少大陸民眾利用「十一」出遊或返鄉探親，為此，福州火車站10月1日就加開63趟列...
不少大陸民眾利用「十一」出遊或返鄉探親，為此，福州火車站10月1日就加開63趟列車，估計當日可輸運約16萬名旅客。 人民網
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大陸「十一」黃金周登場，預計今年「十一」七天長假大陸旅遊人次將達到近8億，不少人利用今年最後一個長假出國玩。而據大陸國家外匯管理局統計，今年上半年大陸民眾境外旅行支出達到1,275億美元。

大陸文化和旅遊部統計，去年「十一」假日大陸全國共接待國內遊客7.26億人次。根據旅遊業者攜程公布的「2019國慶旅遊趨勢預測報告」，預計今年大陸「十一」假期旅遊人次可望達到近8億。

報告指出，今年「十一」大陸國內遊熱度明顯超過去年同期。從攜程平台國內遊訂單看，最熱門的跟團遊目的地前五名為：蘭州、西寧、烏魯木齊、額濟納旗、北京。三亞、廣州、成都、上海、北京，預計會是人氣最高的自由行城市。

9月30日，美麗外灘吸引民眾拍攝燈光秀。 新華社
9月30日，美麗外灘吸引民眾拍攝燈光秀。 新華社
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在出境遊方面，日本、泰國、新加坡、美國、澳洲、馬來西亞、菲律賓、越南、英國和義大利預計會成為最受歡迎的出境自由行目的地。

過去長假重要境外遊目的地之一的香港，受反送中抗爭影響，預計今年「十一」前往香港的陸客將會大減。香港旅遊發展局統計，8月訪港旅客將近360萬人次，較去年同期減少達39%，其中陸客跌幅更超過42%。

星島日報報導，香港旅遊業人士表示，10月1日訪港的陸客團只有10至20團，比去年減少達九成，「十一」期間香港酒店房價也普遍下調兩至三成。

十一黃金周登場，華燈初上時，上海浦江兩岸燈光璀璨奪目、交相輝映，使申城夜色更加美...
十一黃金周登場，華燈初上時，上海浦江兩岸燈光璀璨奪目、交相輝映，使申城夜色更加美麗動人。 新華社
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大陸國家外匯管理局最新公布「 2019年上半年中國國際收支報告」則指出，近年來，隨著大陸居民收入水準提高、消費能力增強，居民個人出境旅遊、留學等消費日益普遍，而且支付方式也隨著科技發展，越來越多大陸民眾個人境外消費時都選擇行動支付。

2019年上半年，大陸旅行支出達1,275億美元。其中，銀行卡刷卡消費仍是主要支付方式，但行動支付快速提升，今年上半年行動支付方式的境外消費額較去年同期成長約一倍。

大陸國家外匯管理局表示，若根據支付的費用類別來看，購物一直是大陸民眾出境遊的主要消費形式，但近年來支出逐步趨穩。另，超過五成旅行支出發生在亞洲。今年上半年旅行支出中，亞洲占54%，其次是美洲和歐洲，分別占24%和13%。

報告指出，大陸民眾在亞洲國家和地區的旅遊支出，排名居前包括：香港、日本、澳門、台灣和韓國等。美洲國家中，排在前位的是美國、加拿大。歐洲國家中，排在前位的有法國、義大利、英國、瑞士。

另，大陸民眾在「一帶一路」沿線國家的旅行消費也持續成長，排名靠前的國家有新加坡、泰國、越南、印尼。2019年上半年，大陸民眾在「一帶一路」沿線國家的消費金額達149億美元。

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