乾隆少年風華 成都再現

2019-10-02 01:47 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



為期兩個月的「走進重華宮」特展10月1日在成都博物館開展，88件（套）來自乾隆潛邸「重華宮」的珍藏文物公開亮相。

中新社報導，本次特展圍繞重華宮展開，以崇敬殿、重華宮、翠雲館、漱芳齋四處建築群的格局為基礎，以各宮室的功能為線索來劃分。為了讓觀眾跟隨場景漸漸走入乾隆皇帝（愛心覺羅．弘歷）在皇子時期的宮廷生活，本次展覽的展廳設置依各宮室的位置原狀進行還原，將樂善堂、芝蘭室做了幾乎完整的場景復原，對漱芳齋的大戲台進行部分復原。

走進展廳，首先來到重華宮的前院正殿—崇敬殿。作為乾隆皇帝的會客廳，每年正月上旬，乾隆皇帝都會在居正殿中央的樂善堂欽點親近的宗室、大學士、內廷翰林等到此品嚐三清茶、舉行茶宴聯句，作為君臣之間聯絡感情的消遣。

中院正殿即是重華宮，這裡最重要的地方就是芝蘭室，是十七歲的皇四子弘歷與十六歲的富察氏成婚後的新婚居所，兩人在此共度了九年的時光。富察皇后早逝後的48年裡，乾隆皇帝每年除夕元旦都會來此少坐，追憶年輕時的美好歲月。

此外，還有珍藏了乾隆皇帝登基前所用部分物品的書房—翠雲館，乾隆皇帝觀戲聽曲、陪太后進膳觀戲的漱芳齋。「乾隆皇帝寫過四萬多首詩，這些客觀的數據說明他是一個酷愛讀書的人。」此次展覽的策展人杜康介紹。

剔紅山水人物圖扇面式攢盒、端石三龍戲珠紋硯、象牙染雕桃蝠紋蓋碗……十一黃金周假期第一天，眾多遊客前來看展，觀賞各式各樣對應乾隆皇帝年少時的寢居、學習、用膳等不同生活場景的文物。