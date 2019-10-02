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陸中山大學 研究生擴招600人

2019-10-02 01:47聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

近日，廣東省大部分大學相繼發布2020年碩士研究生招生簡章（章程），2020年廣東多所大學研究生呈擴招趨勢。其中，中山大學擬招收碩士研究生人數約7000名（含推薦免試生），擴招約600人，兩項數據均居廣東高校之首。

據南方都市報報導，2017年，大陸教育部印發的「學位與研究生教育發展『十三五』規劃」中明確指出，將研究生的規模結構更加合理作為學位與研究生教育發展的發展目標之一，保持研究生培養規模適度增長，千人註冊研究生數達到2人，到2020年，在學研究生總規模達到290萬人。專業學位碩士招生占比達到60%左右。

大陸國家統計局發布的「2017年國民經濟和社會發展統計公報」顯示，2017年，全年研究生教育招生80.5萬人，在學研究生263.9萬人，畢業生57.8萬人。「2018年國民經濟和社會發展統計公報」顯示，2018年，全年研究生教育招生85.8萬人，在學研究生273.1萬人，畢業生60.4萬人。以此來估計2020年研究生總規模將繼續擴大。

據「中山大學2020年考試招收碩士研究生招生章程」，中山大學2020年擬招收碩士研究生約7000名（含推薦免試生），包括學術學位和專業學位兩種類型，學習方式分為全日制和非全日制。這是廣東高校擬招碩士研究生人數首次突破7000人，相比2019年，今年中山大學新增約600個碩士研究生名額，為廣東全省增幅最大。

今年三月，中山大學校長羅俊受訪時表示，擴招研究生、不擴招本科生是為降低中大生師比，過高的生師比對培養學生不利。羅俊認為，擴大研究生招生規模是一個自然過程，學校招收教師也要留住教師，需要提供科研條件和教學空間，有一批研究生支撐他們開展科研工作。「目前，中大共有近52000名學生，其中約3.2萬名本科生，兩萬名研究生。希望今後這兩萬名研究生的規模能變成4萬名。」 羅俊說。

中山大學高校
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