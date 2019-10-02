湖北神農架／神農架經典民俗 打火炮

2019-10-02 02:12 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北神農架報導



打火炮是一種吹打形式，一般在喜慶時演出。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 神農架紅坪鎮西北部的塔坪村，村民都會「打火炮」。非遺傳人唐德芳邀集村民表演打火炮「古怪多」曲目，村民邊唱邊打，腳踝配合節奏扭動，變化不同隊型，搭配整齊舞蹈，在群山古宅下，綻放繽紛活力，熱鬧非凡。

神農架民歌主要有山鑼鼓和火炮歌兩種形式，都是神農架古老的傳統民俗活動之一。打火炮不是真的火炮，而是一種吹打形式，一般在喜慶時演出，因伴隨激烈鞭炮聲而得名「打火炮」。此種民間樂隊有一套完整的樂器，包括哨、吶、鼓、鈸、大鑼等，和一班吹打藝人。吹打藝人邊打邊唱火炮歌，歌曲樸實，節奏活潑歡快，富有鄉土情趣。

若哪家有嫁娶、祝壽、造屋上梁等喜慶之事，都要請一個班子來打火炮熱鬧一番。特別是迎親時，火炮班子走在隊伍前列，吹吹打打，喜氣洋洋，很是熱鬧。

神農頂景區的板壁岩，有神農架最密集的白雲岩石林、石芽群。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

當地民間用的鼓，一般都是用木頭和羊皮自製的，有大、中、小三種型號，三種鼓固定在同一木架上，後面連著一個半圓形的木權；使用時木權卡在鼓手腰間，用繩子繫緊，成為繫在腰間的架子鼓。這樣，鼓手一人獨敲大、中、小三面鼓，邊走邊敲，瀟灑自如。吹打藝人往往是出色的民間歌手，他們可以邊打邊唱，謂之火炮歌。

火炮歌有四句頭、五句頭和四句半，也有長短旬的溜板和數板。演唱時，與打擊樂和嗩吶曲牌的轉換緊密配合，節奏活潑而歡快。