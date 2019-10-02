湖北神農架／神農祭祀園 牛首巨像震憾大地

2019-10-02 02:13 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北神農架報導



神農巨像雙目微合，表現道家「垂簾內視」。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 神農氏位列三皇之一，相傳他生於湖北隨州，在神農架生活38年，建立八大功績，開創中華農耕文明先河。後世為祭奠炎帝始祖，將其雕像供奉於神農祭祀園，做為祭祖聖地。

神農祭祀園分為天壇和地壇兩個部分。天壇是天子祭祀的地方，地壇是民間祭祀的廣場。天壇上樹立炎帝神農的巨型雕像，神農頭上生出兩隻巨大的牛角。史書記載和民間傳說，都說神農是「牛首人身」，突出神農是原始農耕創始人的特殊身分。

在神農氏時代，生產工具缺乏，神農氏「降牛以耕」，提高了勞動生產率，牛被視為神物，神農部落將牛作為圖騰。細看神農氏臉部雕刻，面色嚴肅，雙目微合，據說有特殊含義。道教尊伏羲、神農和軒轅為三皇，道家講究道法自然，將「垂簾內視」作為修練的最高境界，雙目微合呈現的就是「垂簾內視」。

千年杉王，已有1200多歲。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 地壇是民間祭祀的廣場，根據「天圓地方」古說設計，外呈圓形，象徵「天」，內為正方形，象徵「地」。正方形內還包括五個顏色不同的方塊，象徵「土分五色」，也含有五行的意思。祭台向東而設，台前安放著香爐，鐘鼓二樓分列左右，台上正中放置著九鼎八簋。

台後牆面上鑲嵌著大理石雕，畫面反映了炎帝神農的生平貢獻及神農族系圖。連接天地二壇的是兩條石砌階梯，由下而上，共分五階：第一階9級，第二階72級，第三階63級，第四階54級，最後一階45級，都是9的倍數。「九」為陽數之首，與「久」同音，不僅含天長地久、九九歸一之意，更顯示著神農始祖位居「九五至尊」的崇高地位。

祭祀園有一株千年杉王，又名鐵堅杉，樹高48公尺，周長9公尺，直徑2.47公尺，6個成年人才能合抱，已有1200多年樹齡。杉王自古被視為「神樹」，方圓百里的老百姓都前來祭拜，紅綾掛滿枝頭。二十四節氣園建在神農壇、千年杉王旁邊，不少新婚夫婦特意選這裡住宿，希望懷上龍子鳳女。