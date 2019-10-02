湖北神農架／華中第一峰神農頂

2019-10-02 02:13 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北神農架報導



神農頂風景區，雄奇秀美兼具。 圖╱本報神農架傳真 分享 facebook 地球中緯度地區，唯一一塊保存完好的綠色寶地－神農架，位於湖北省西北部，是中國大陸唯一以「林區」命名的行政區，占地面積3253平方公里，平均海拔1700公尺；相傳華夏始祖炎帝神農氏在此搭架採藥，親嘗百草而得名，2016列入世界自然遺產。

神農架與大陸其他世界遺產不同之處是：它是大陸首個同時獲得聯合國教科文組織世界生物圈保護區網絡、世界地質公園網絡、世界遺產三大保護制度共同錄入的保護區、地質遺跡和遺產地，傲視群遺，穩居「三冠王」。

神農架位於中國大陸亞熱帶向溫帶過渡的地區，億萬年前曾經是片汪洋大海，喜瑪拉雅造山運動，使它變成了高山，成為「華中屋脊」。這裡海拔超過3000公尺的高山就有6座。又因是三峽大壩、南水北調中線工程的綠色屏障和水源涵養地，故有「華中之腎」、「華中之肺」、「華中水塔」的美譽。

神農第一景：神農谷。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

神農頂是神農架最高峰，海拔3106.2公尺，是大陸華中地區最高的山峰，號稱「華中第一峰」，神農頂景區因此而得名。園區巍峨群峰、參天樹木、層林疊翠，保存有地球中緯度地帶最完好的原始森林生態系統，和全球最完整的晚前寒武紀地質夷平面；喀斯特幽谷地貌及古冰川侵蝕遺跡遍布山間，原始洪荒，氣勢磅礡，一步一景。有神農谷、小龍潭、金猴嶺、神農源、神農營、華中屋脊、大腳印峽谷、瞭望塔、涼風埡、板壁岩、太子埡、太子蹬、大界嶺等景點。

神農谷的石林奇觀，被譽為「神農第一景」，有「進山不到神農谷，等於沒到神農架」之說。它原名風景埡，也稱巴東埡，是在侏羅紀至早白堊世早期之間的燕山構造期，發生燕山運動，在大神農架脊嶺上造成的一個豁口。由於海拔2820公尺，常年被雲霧遮掩；加之地處埡口南側，是地勢突然下陷造成的山谷，呈V形漏斗狀，因口面不大，又被群山緊鎖，所以越加顯得幽深莫測。而分布於埡口南部碳酸鹽岩，經過千年來的風化溶蝕，雕塑出如柱似筍的石林。