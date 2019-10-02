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湖北神農架／叢林中精靈 金絲猴

2019-10-02 02:12聯合報 大陸特派員王玉燕／湖北神農架報導

經多年復育後，神農架金絲猴已有1300隻。 特派員王玉燕／攝影
經多年復育後，神農架金絲猴已有1300隻。 特派員王玉燕／攝影
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地球神秘的北緯31°，孕育了豐富的生物多樣性資源；有「華中屋脊」之稱的湖北神農架，生長著一群「叢林中的精靈」，它們有著藍色的臉、朝天鼻孔、清澈的眼，向下撇的嘴如同深思的智者，長尾巴，光亮如緞的金毛...。金絲猴，神話傳說中美猴王孫悟空的化身，中國大陸特有的猴類，是世界上最珍貴、漂亮的靈長類動物。

金絲猴目前全球僅存5個種群：川金絲猴、滇金絲猴、黔金絲猴、越南金絲猴和緬甸金絲猴，神農架金絲猴是川金絲猴的獨立亞種，別名又叫仰鼻猴、藍面猴，屬大陸國家一級保護的瀕危珍稀動物。

神農架金絲猴共有8個種群，有金猴嶺棲息地和千家坪棲息地兩大棲息地。金絲猴保護工作是龐大而且系統的全生態修復過程。從上世紀70年代，神農架國家公園的金絲猴有500隻左右，現在已經有1300多隻。

神農架設立的金絲猴過路廊道 特派員王玉燕／攝影
神農架設立的金絲猴過路廊道 特派員王玉燕／攝影
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大龍潭金絲猴群體，是神農架金絲猴群體中最小的一個種群，數量有90多隻，4個家庭。來到海拔2200公尺左右，看到一塊巨石上鐫刻的「金絲猴部落」5個綠色大字，就到了神農架國家公園大龍潭金絲猴野外研究基地。

金絲猴為群棲生活，一夫多妻制，個性孤傲，不親近人；人類用食物制約訓化，它們才會親近。人類身上的細菌恐對它們不利，因此人類餵食，原本只限於冬天缺糧食，盡量不打擾猴群，讓它們自然生存。

金絲猴靈巧可愛，動作與人相似度極高。 特派員王玉燕／攝影
金絲猴靈巧可愛，動作與人相似度極高。 特派員王玉燕／攝影
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為了讓金絲猴放心吃人類投放的蘋果、胡蘿蔔等食物，基地工作人員把蘋果包在松蘿裡。2005年，有隻膽大的猴子嘗試咬了蘋果一口，其他的金絲猴開始跟著吃。對第一隻品嘗蘋果的猴子，基地研究人員覺得它膽子很大，給它起了個名字叫「大膽」。大膽今年22歲了，按照金絲猴1歲相當於人類3歲的算法，大膽已經有60多歲了。

大龍潭金絲猴野外觀賞區，是全世界唯一能近距離觀賞野生金絲猴之處；以猴家長名字為家族名，分別為白頭、大膽、牛牛和小新等，每隻猴都有名字，例如歡歡、小貝、晶晶、雪兒等。

金絲猴與人類有許多相通之處，小猴子被保護在最中央，享受家庭的親情。它們的食性很雜，以植物為主，所吃的主要植物達118種，包括芽孢、花、果實、樹皮、種子等，偶爾也捕食鳥、小型昆蟲等。每天活動時間規律，一天內有兩個覓食高峰，分別是早上8點到10點，下午4點到6點；中午11點半到3點為午休時間，猴兒會邊覓食，邊尋找夜宿地。午休和夜宿時，每個家庭會占據一棵大樹，相互擁抱入睡，通常大猴在外圍抱住小猴。其他時間，家庭成員大猴相互理毛，小猴則三五成群嬉鬧遊戲。

金絲猴的珍貴程度與大熊貓齊名，同屬國寶。因此，出於對金絲猴的保護，從2009年起，神農架金絲猴保護基地不再對遊客開放。

美猴王孫悟空的化身，這隻雄性金絲猴是大家長。 特派員王玉燕／攝影
美猴王孫悟空的化身，這隻雄性金絲猴是大家長。 特派員王玉燕／攝影
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「叢林中的精靈」金絲猴，是世界上最珍貴、漂亮的靈長類動物。 特派員王玉燕／攝影
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