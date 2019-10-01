17歲兒迷上20歲女 偷媽5萬獻殷勤

2019-10-01 16:53 世界日報 中國新聞組／杭州1日電



浙江台州的蔣女最近常夜不能寐，因為她發現自己17歲的兒子偷偷給一個女孩不斷匯錢，還在未取得駕照的情況下買了二手車，短短一個月內就花了四、五萬元。蔣女士明查暗訪，臥底了一個月，才終於還原事情真相。

台州晚報報導，蔣女的兒子小阮目前在職高就讀，蔣女說兒子長得挺帥，也很聽話，她常因此竊喜，可誰知，最近發生的事，讓她很是傷神。蔣女說，她8月某日看到自己手機裡有一筆1.5萬元（約2100美元）支出，是轉給一個寵物店老闆。她打電話給對方，寵物店老闆說他也莫名其妙，確實以前小阮在他那裡套過現，但這次確實轉錯了，就把錢還給蔣女士。

蔣女士覺得事有蹊翹，於是翻看小阮手機，赫然發現他買了一輛5800元（約811美元）的二手車；給一名女子不斷匯錢，一個多月20多筆，累計七、八千元（約980到1120美元）；還有9200元、5000元等好幾筆大額的支出。

蔣女找兒子問了，才知道這些錢是他藉各種理由向母親要的，但大額的支出，都是兒子拿蔣女士的手機掃碼支付出去的，轉走錢之後，還刪掉了微信、支付寶、短信的支付信息，以致於她一直都沒有發現。就這短短一個一個多月，銀行卡裡少了四、五萬元。

報導指出，事發後，蔣女就沒收了兒子的手機，她發現兒子一個多月轉了20多筆錢給一女子，為了摸清對方底細，她用小阮的手機跟對方聊天一個多月，終於知道對方名字，大概20歲，已經工作了。蔣女向公安報案，公安說這錢是心甘情願給的，不受理。