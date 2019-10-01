親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

柯以柔掰了郭宗坤 法院判離婚柯獲賠40萬

反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫

17歲兒迷上20歲女 偷媽5萬獻殷勤

2019-10-01 16:53世界日報 中國新聞組／杭州1日電

浙江台州的蔣女最近常夜不能寐，因為她發現自己17歲的兒子偷偷給一個女孩不斷匯錢，還在未取得駕照的情況下買了二手車，短短一個月內就花了四、五萬元。蔣女士明查暗訪，臥底了一個月，才終於還原事情真相。

台州晚報報導，蔣女的兒子小阮目前在職高就讀，蔣女說兒子長得挺帥，也很聽話，她常因此竊喜，可誰知，最近發生的事，讓她很是傷神。蔣女說，她8月某日看到自己手機裡有一筆1.5萬元（約2100美元）支出，是轉給一個寵物店老闆。她打電話給對方，寵物店老闆說他也莫名其妙，確實以前小阮在他那裡套過現，但這次確實轉錯了，就把錢還給蔣女士。

蔣女士覺得事有蹊翹，於是翻看小阮手機，赫然發現他買了一輛5800元（約811美元）的二手車；給一名女子不斷匯錢，一個多月20多筆，累計七、八千元（約980到1120美元）；還有9200元、5000元等好幾筆大額的支出。

蔣女找兒子問了，才知道這些錢是他藉各種理由向母親要的，但大額的支出，都是兒子拿蔣女士的手機掃碼支付出去的，轉走錢之後，還刪掉了微信、支付寶、短信的支付信息，以致於她一直都沒有發現。就這短短一個一個多月，銀行卡裡少了四、五萬元。

報導指出，事發後，蔣女就沒收了兒子的手機，她發現兒子一個多月轉了20多筆錢給一女子，為了摸清對方底細，她用小阮的手機跟對方聊天一個多月，終於知道對方名字，大概20歲，已經工作了。蔣女向公安報案，公安說這錢是心甘情願給的，不受理。

公安寵物駕照
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

十一添喜！田徑世錦賽男子200米 中國首次跑進決賽

2019-10-01 15:00

重慶熊貓兩對雙胞胎滿百日 取這名字有夠萌

2019-10-01 13:18

影／慶「十一」少一味？豬肉價翻倍 陸民買不下手

2019-10-01 12:46

台3分析師驚傳在上海收押 1人潛逃回台

2019-10-01 12:17

史上最貴車禍！造價上億高速列車對撞 車頭瞬間炸裂

2019-10-01 12:02

新疆農村自來水 普及率80%

2019-10-01 01:42

渝昆高鐵開工 6年後營運

2019-10-01 01:42

國際會展中心主體工程 深圳最大單體建築竣工

2019-10-01 01:41

難賣的山貨變搶手…網紅農民嘗甜頭

2019-10-01 01:41

四川國際航展 看機隊共舞藍天

2019-10-01 01:40

橫跨天險 赤水河紅軍大橋建成

2019-10-01 01:40

大熊貓寶寶 戶外亮相囉

2019-10-01 01:40

直播拍賣夯 大陸明星也「下海」叫賣

2019-09-30 23:35

大陸宣傳烈士 工作做到幼兒園小朋友身上

2019-09-30 21:01

台商鹿港吃小吃 會長：台灣美食在澳洲可要排隊很久

2019-09-30 18:31

陸籍選手參加鐵人三項意外身亡 賴峰偉要求檢討責任

2019-09-30 18:26

杭州大學食品課教做冰淇淋、月餅 學生搖號2年才上到

2019-09-30 15:01

大陸3部電影慶十一 預售票房破25億元

2019-09-30 14:37

批評香港教育出大問題 光頭警長將送子女赴陸讀書

2019-09-30 13:42

影／十一震撼燈光秀 中央電視塔一秒變火箭

2019-09-30 12:32

浙江寧海縣日用品工廠火災 19人死亡

2019-09-30 12:30

重慶至昆明高鐵動工 車程減至兩小時

2019-09-30 12:28

視聽盛宴 陸劇團前進黎巴嫩

2019-09-30 00:30

河南開封人馬鬥 水火不容

2019-09-30 00:29

三亞長壽節 為老者祈福

2019-09-30 00:29

30對新人 三峽大壩前喜結良緣

2019-09-30 00:22

赤水河紅軍大橋 正式掛牌

2019-09-30 00:22

護青海湖湟魚洄游 河道架公路橋

2019-09-30 00:21

北京新首鋼大橋開通

2019-09-30 00:21

浩吉鐵路開通 打通「北煤南運」大動脈

2019-09-29 18:39

十一假期預計750萬中國人出國旅遊 最愛去日本

2019-09-29 18:33

中國女排10連勝衛冕世界杯 黃曉明點讚：就是牛

2019-09-29 18:30

北京人看閱兵2種心情 怨大小管制頻繞路 盼7天長假出遊

2019-09-29 18:30

慶十一 八達嶺長城點亮「祖國萬歲」、「我愛你中國」

2019-09-29 18:30

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26

俗女講台語也通 大陸豆瓣獲9.1高分

2019-09-29 18:12

陸環保部：當前PM2.5濃度 已較5年前下降41%

2019-09-29 16:18

十一臨近北京保安嚴密 大陸維權人士被監控被旅遊

2019-09-29 09:59

寧杭高速公路巴士爆胎撞貨車 增至36死36傷

2019-09-29 09:45
看更多

熱門文章

史上最貴車禍！造價上億高速列車對撞 車頭瞬間炸裂

2019-10-01 12:02

江澤民、胡錦濤今現身中共建政70周年大會

2019-10-01 11:15

習近平：堅持九二共識 推動兩岸關係和平發展

2019-09-30 19:55

台3分析師驚傳在上海收押 1人潛逃回台

2019-10-01 12:17

習近平「十一」閱兵 東風-41洲際導彈首度亮相

2019-10-01 11:04

反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫急救

2019-10-01 17:44

反送中／油麻地爆激烈衝突 港警射兩槍實彈

2019-10-01 16:43

陸籍選手參加鐵人三項意外身亡 賴峰偉要求檢討責任

2019-09-30 18:26

影／火爆！香港屯門大會堂外 港警遭反送中示威者圍攻

2019-10-01 17:06

中共建政七十年大會 習近平：推動兩岸和平發展

2019-10-01 10:21

習近平談台灣：堅持九二共識

2019-10-01 00:09

中共建政70周年 北京歡慶、香港抗爭兩樣情

2019-10-01 00:35

大陸建政70周年慶祝活動 「台灣彩車」安排在內

2019-10-01 14:11

中共建政70年大會 習近平10點發表講話

2019-10-01 09:34

中共建政70年 習：無任何力量能撼動大陸地位

2019-10-01 10:41

中共建政70年 習近平：繼續為完全統一奮鬥

2019-10-01 10:24

回應習近平 陸委會：台灣民主人權有效防禦中共威脅

2019-09-30 21:42

什麼「兼職」超好賺 竟讓郭富城、謝霆鋒都「下海」…

2019-10-01 11:00

反送中／荃灣示威者縱火扔汽油彈 防暴警射催淚彈

2019-10-01 15:27

中共「十一國慶」 港大批示威者參加港島遊行

2019-10-01 14:51

陸版特斯拉 慘虧968億

2019-10-01 00:55

大陸「十一」前夕 香港今晚4活動表反送中訴求

2019-09-30 19:35

十一遊行照上街 香港山雨欲來

2019-10-01 00:09

香港929示威遊行 港警拘146人、射超過300枚催淚彈

2019-09-30 19:20

台商鹿港吃小吃 會長：台灣美食在澳洲可要排隊很久

2019-09-30 18:31

川普賀陸「十一」 稱美國終會獲勝

2019-10-01 09:37

自稱黎智英二姐女子 要黎懸崖勒馬

2019-10-01 12:34

中共閱兵 除東風41、轟6N也首亮相

2019-10-01 16:20

蘇貞昌：如果在中國把國慶講成國殤 你就會消失了

2019-10-01 09:36

陸建政70年 龍應台發文「文明的力量 1949-2019」

2019-10-01 15:15

大陸十一「閱兵」 戰略打擊7個模組一次看

2019-10-01 13:20

香港示威者多區聚集 港府嚴正以待

2019-10-01 13:39

港民發起10月1日全港多區集會 港警發簡訊籲注意自身安全

2019-09-30 19:13

外媒看習近平…國內外挑戰多 執政路更難行

2019-10-01 16:18

中共建政70週年晚宴 江澤民胡錦濤缺席

2019-09-30 21:24

北京觀禮 林鄭傍晚趕返港坐鎮

2019-10-01 00:09

余承東談華為6G：正在研發 還需要10年時間

2019-09-30 22:08

香港今關閉11地鐵站 示威者獅子山掛抗議布條

2019-10-01 11:48

港示威者「十一」遊行 與撐警人士爆發衝突

2019-10-01 09:16

直播拍賣夯 大陸明星也「下海」叫賣

2019-09-30 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top