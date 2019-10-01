十一添喜！田徑世錦賽男子200米 中國首次跑進決賽

2019-10-01 15:00 世界日報 北京1日電



突破！謝震業歷史性晉級田徑世錦賽男子200米決賽 新華社 分享 facebook

中國選手謝震業在2019年多哈田徑世錦賽上為中國田徑譜寫了新篇章，成為第一個晉級田徑世錦賽男子200米決賽的中國選手。謝震業說：「把自己最好的一個成果獻給我們偉大的新中國70周年華誕，這一刻我是感到很幸福的！」

新華社報導，9月30日舉行的男子200米半決賽中，謝震業在第二小組出戰，跑出20秒03的成績，位列小組第三。按照晉級規則，三個小組的前兩名和成績最好的另兩名選手晉級決賽。由於其他兩個小組成績一般，謝震業最終成功晉級，他的成績在所有半決賽選手中也是排在第三位。

晉級決賽的謝震業難掩喜悅之情，他笑著說：「確實是創造了一個歷史！當然很開心。因為今天（北京時間已是10月1日）也是一個很特殊的日子，把自己最好的一個成果獻給我們偉大的新中國70周年華誕，這一刻我是感到很幸福的！」

報導指出，20秒03也是謝震業個人職業生涯的第二好成績。在今年7月舉行的鑽石聯賽倫敦站比賽中，謝震業在男子200米中以19秒88的成績奪冠，將自己的個人最好成績提高了0.28秒，也打破了卡達運動員奧格諾德在2015年創造的19秒97的亞洲紀錄。

本屆世錦賽開賽四天，謝震業參加了男子100米和200米共四槍比賽。對於如此高的強度，他說：「我覺得這也是一個優秀運動員應該具備的一個能力，像博爾特等名將，包括一些很優秀的運動員，都是經歷了這麼一個艱苦的賽程。」