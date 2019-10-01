影／慶「十一」少一味？豬肉價翻倍 陸民買不下手

2019-10-01 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



中共慶祝「建政」70周年，民眾迎來7天的十一長假，以往宴席上總少不了豬肉類料理，今年則因為豬肉供應短缺導致肉價狂飆，使得民眾餐桌上可能少了這一味。

《路透》報導，中國民眾正常三餐都少不了豬肉，但非洲豬瘟肆虐一年，導致百萬豬隻遭撲殺，豬肉供應陷入短缺，肉價因而狂飆。一位北京居民受訪時就指出，一次調漲人民幣2或3元還可忍受，但現在「翻了倍的調」，以前可能一個月吃4、5次豬肉，現在改成只吃1次。

另外一位北京居民則表示，豬肉漲價對生活肯定有影響，因為豬肉漲價，其他商品的價格都會跟著漲。雖然有人對豬肉「不離不棄」，但也有人決定改吃雞鴨，也能接受過去價格更貴的牛肉。

中共當局非常重視豬價上漲，國務院副總理胡春華曾指出，增加豬肉產量是一項「重大的政治任務」，還警告豬肉價格上漲將「影響慶祝新中國成立70周年的歡樂祥和氛圍」。

有關單位從9月初開始分三批投放3萬公噸的中央儲備豬肉，試圖遏止豬肉價格繼續攀升，並確保十一長假期間的肉類供應。《路透》指出，至少在北京一帶，當時的舉措似乎暫時抑制肉價上升。有豬肉攤商就表示，比起3周前，現在銷量有比較好轉。但微博上網友多認為，此舉對豬價止漲幫助不大，也有人懷疑儲備豬肉品質是「殭屍肉」。