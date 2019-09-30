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直播拍賣夯 大陸明星也「下海」叫賣

2019-09-30 23:35經濟日報 記者呂佳蓉／綜合報導

大陸明星柳岩身材姣好，也開始做起直播拍賣。 圖/取自柳岩微博
大陸明星柳岩身材姣好，也開始做起直播拍賣。 圖/取自柳岩微博
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大陸近來在明星圈內吹出了一股潮流，明星也「下海」做直播拍賣（大陸稱直播帶貨），尤其明星本就有名氣，場面完全不輸網紅。曾有「湖南衛視一姐」之稱的主持人李湘做直播拍賣，單月成交破1000萬（人民幣，下同）；主持人出身、又有絕好身材的柳岩，直播拍賣總銷售額突破1000萬；甚至，香港「四大天王」之一的郭富城5秒賣出5萬瓶洗髮精、謝霆鋒直播賣起粽子，這些驚人銷售額，令人難以忽視明星直播拍賣身後的龐大商機。

現代人早已習慣網路購物，幾年前開始，大陸知名的淘寶網結合直播與網紅，開啟一股「網紅經濟」。一支手機、一個手機架，外加一盞燈，伶牙俐嘴的網紅可以幫店家衝業績，也可以幫店家行銷品牌，多好賺？大陸一知名網紅薇婭曾在淘寶開直播賣商品，短短5小時創造7千萬營業額。而現在，大陸明星也紛紛搶占這塊大餅，不讓網紅專美於前。

香港藝人謝霆鋒也在某平台上賣起粽子。 圖/取自每日頭條
香港藝人謝霆鋒也在某平台上賣起粽子。 圖/取自每日頭條
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李湘在今年4月22日首次走入直播間，之後就以每周一次的頻率開直播。「聽湘姐的，買就對了」、「這個東西回家要帶給我媽」，李湘的直播拍賣吆喝之聲不輸給網紅，甚至直播呈現的「修圖畫風」也與時下網紅一般。

李湘賣的東西堪稱五花八門，從辣條（大陸一款零食）到珠寶，從母嬰用品到與趙薇賣紅酒，甚至連衛生棉都在直播間展示過，可說什麼都賣，什麼都不奇怪，平均每場拍賣營業額近300萬，月成交額達1000萬，順帶也上漲自身人氣。

近來大陸多家電商平台與明星聯手，帶起一股明星直播拍賣的風潮，以淘寶在今年中發布的「啟明星計畫」為例，據淘寶官方透露，截至今年7月，入駐淘寶直播的明星已超過2000位。李湘也因為「入行」早，據「淘寶直播明星帶貨力排行榜」顯示，位居榜單第一。

柳岩則是在快手直播裡達到總銷售額突破1000萬的好成績。她在今年6月30日首次的直播秀上，2個小時的拍賣，共賣18樣產品，包含食品、家電、美妝產品等，有網友這樣評論，「整個直播看下來，柳岩不像一個明星，反而網紅氣息十足。」

除了李湘與柳岩開啟事業第二春，大陸許多明星包含熊黛林、李晨、王祖藍、李響、范冰冰等藝人，也都走入直播間，趕上這股熱潮。而對於明星做直播拍賣，大陸網友則是評價兩極，主要還是觀感問題，認為明星與網紅有明顯的分別，曾經紅極一時的明星與網紅們一起直播賣東西，實在是自掉身價。

大陸網友稱，「李湘是不是真的缺錢了」、「明星難做？」、「莫名有點心酸」、「柳岩直播賣貨，昔日女神淪為網紅？」，甚至也有調侃「過氣明星們都淪落做網紅賣貨了？」等等輿論。網上討論亦是七嘴八舌，從討論明星的經濟狀況，到「傻子才去當明星，網紅的錢真好賺」，各式討論都有。

儘管如此，明星做直播拍賣反映出大陸電商競爭激烈，對一般人而言遙不可及的明星，走入直播間後，大展接地氣，反而做出市場區別，背後商機無限。而直播拍賣也不好做，夾帶人氣的明星，也可能會因粉絲只認人，不認產品，觀看人數多，但發生賣不出貨的事。無論如何，這都已成功炒出話題。

直播網紅淘寶電商

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