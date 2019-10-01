橫跨天險 赤水河紅軍大橋建成
由四川省和貴州省共建的赤水河紅軍大橋9月30日全面建成，該橋是四川古藺至貴州習水高速公路重點控制性工程，也是世界山區峽谷第一高塔懸索橋。
據中新社報導，古藺至習水高速公路是當前四川省南向大通道佈局中，成都—貴州（重慶）—珠三角、北部灣出海走廊的一條在建高速公路。其中，赤水河紅軍大橋位於川黔交界的烏蒙山區和中國工農紅軍四渡赤水的革命老區，西連四川古藺，東接貴州習水，橫跨赤水天險，緊扼川黔咽喉。 赤水河紅軍大橋全長2009公尺，於2017年上半年開工建設，主橋為1200公尺雙塔單跨鋼桁梁懸索橋。大橋主塔高243.5公尺，是世界上山區同類型鋼桁梁懸索橋梁中第一高塔、第二大跨的峽谷大橋。大橋橫跨天險赤水河，屹立於喀斯特溶岩地貌峽谷之上，景觀壯美。 據介紹，赤水河紅軍大橋施工過程中，大直徑樁基無水灌築法、主墩索塔塔梁異步施工、6公尺大節段爬模施工、鋼筋帘式安裝、箍筋整體安裝、纜索吊智能監控系統的相繼應用，使大橋索塔工期從一年多縮短到9個月，節約成本260餘萬元人民幣，纜索吊智能監控系統現已推廣至其他大橋。 赤水河紅軍大橋建成後，不僅將為四川新增一條南向出川大通道，促進成都—貴州（重慶）—珠三角、北部灣出海走廊的形成和完善，也將增強四川與東協、南亞以及澳新等地區的經濟聯繫，加快四川對外開放的步伐。
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