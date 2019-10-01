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難賣的山貨變搶手…網紅農民嘗甜頭

2019-10-01 01:41聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

隨著互聯網的普及，農村也開始湧現出越來越多「網紅農民。一些昔日面朝黃土背朝天的農民不僅面朝黃土，也開始面朝鏡頭，不僅通過「種養增收」，也開始實現「流量創收」。

「大家好，我是樂文秋，今天帶大家一起去挖葛根……」在江西省宜春市明月山腳下的溫湯鎮下鞏村，樂文秋頭戴草帽，身穿軍綠色工服，斜挎一個籮筐，扛著一把鋤頭，用帶有鄉音的普通話對著手機鏡頭做直播。

據新華社報導，過去很多人可能想不到，這個40多歲、樸樸實實的農民可以如此大方面對鏡頭，用詼諧的語言和網友互動，更想不到他家還曾是貧困戶。

因胃出血，七年前樂文秋花去10多萬元治病，因病致貧。病好後，他開始種起奇異果、八月瓜，同時也販賣一些山貨，每年掙一兩萬元。2017年，樂文秋參加當地政府開展的互聯網電商培訓，開始萌生了在網上賣山貨的想法。

從在朋友圈叫賣山貨到拍短視頻推銷農產品，再到在鏡頭前直播原生態的鄉村生活……樂文秋逐漸成長為一名「網紅」，被粉絲們親切稱呼為「秋叔」。借助網路直播，他很快就嘗到了「流量創收」的甜頭：過去難賣的山貨在網上成為搶手貨，一年內銷售額達三四十萬元。

「通過直播，我把網友們帶到大山深處，帶到農民家裡，把原生態農產品的生產過程原汁原味地展現給大家，讓大家吃得放心。」他說。

自己富裕後，樂文秋還成立了一個種養專業合作社，既幫村民賣土雞、原生態大米等，又聘請貧困戶收購、包裝山貨，幫助他們脫貧。下鞏村75歲的村民樂滿雲說：「現在，家裡的土雞和雞蛋不愁賣啦，今年我又養了些鴿子。」

在互聯網時代，農民從「種養增收」到「流量創收」，是農民轉變思維、跟上時代的體現，折射了農業的新業態、農民的新理念、農村的新動能。

農民網路直播網紅

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