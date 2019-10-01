國際會展中心主體工程 深圳最大單體建築竣工

2019-10-01 01:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



位於深圳寶安國際機場北面、歷時三年建設的深圳國際會展中心（一期）28日竣工落成，即將投入使用。此次落成的是深圳國際會展中心一期項目，也是其主體工程，南北跨度約1.7公里，室內展廳面積約40萬平方公尺，總建築面積約160.5萬平方公尺，相當於6個「鳥巢」，這是深圳建市以來最大單體建築。

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