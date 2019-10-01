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四川國際航展 看機隊共舞藍天

2019-10-01 01:40聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導

2019四川國際航空航太展覽會，前天在四川德陽廣漢市隆重開幕。主會場人潮不斷。 ...
2019四川國際航空航太展覽會，前天在四川德陽廣漢市隆重開幕。主會場人潮不斷。 圖／本報四川德陽傳真
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9月29日上午，2019四川國際航空航太展覽會，在四川德陽廣漢市隆重開幕。本屆航展以「共舞藍天 融合發展」為主題，將持續展出至10月3日。其中，9月29日、30日為專業觀眾日，10月1日開始為公眾日。

開幕式當天，中國金翼動力傘、歐洲環球之星、極限天空、拉脫維亞波羅的海蜜蜂、義大利藍環和開拓者、英國空中焰火等表演隊，分別進行了動力傘帶國旗彩煙、單機噴氣式特技飛行、多機編隊帶彩煙禮花彈特技飛行等表演。在黃昏日落前飛行表演環節，還進行了2機、4機、5機編隊焰火特技飛行表演和動力傘帶彩煙、焰火飛行表演。

航展期間，參加靜態展示的飛機共60種機型、120架，還將有全天候的飛行動態展演，多支國外一流特技飛行表演隊參加特技飛行，國際頂尖噴氣式多機表演隊凌空展翅、劃破長空。

2019四川國際航空航太展覽會上，精采的空中焰火表演。 圖／本報四川德陽傳真
2019四川國際航空航太展覽會上，精采的空中焰火表演。 圖／本報四川德陽傳真
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另外，航展公眾日每天日落前，現場將上演「三星堆飛行音樂秀」，特技飛機在空中燃放焰火並作LED燈光秀，穿插動力傘禮花彈等表演，讓觀眾大飽眼福。現場還將邀請交響樂團進行現場演奏。

據悉，「三星堆飛行音樂秀」結束後，航展並不會隨之「冷場」，活動現場每晚8點半到11點，將呈現由專業團隊打造的國際航空電子音樂節，邀請國際知名DJ、大陸一線原創搖滾樂隊輪番「轟炸」，配合美食啤酒節，令航展在夜間高潮不斷。

交響樂團義大利國旗

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