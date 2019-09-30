大陸宣傳烈士 工作做到幼兒園小朋友身上

2019-09-30 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸宣傳手法從小、從細做起，對烈士的宣傳已做到幼兒園小朋友階層，官宣用動畫配上小朋友稚嫰的聲音，告訴他們要記得，這些烈士犧牲在歌樂山、雨花台，和台北的馬場町（萬華河濱公園）。

今天（30日）是中共第六個烈士紀念日，中共總書記、國家主席習近平除率常委們對天安門廣場的人民英雄紀念碑敬獻花籃外，官網也有以小朋友的語法和口吻，製作小小年紀看得懂的悼念烈士短視頻。

這則宣傳短片共青團中央宣傳部青微工作室製作，由幼稚園小朋友旁白，題目是「他的一封信」，內容是一名幼稚園小朋友問他的老師，他想給一個不認識的人寫封信，但他不知道要說什麼，因為不知道他的樣子，也不知道信要寄到哪裡。

小朋友說，好像很多地方都能見到他，但每年只在有的時候才想起（畫面出現清明節），有時候他是工人、是農民、是老師。爸爸告訴他，這個人有一個不變的名字，叫「戰士」。

小朋友說，「我們一天天長大，他始終有著不變的年紀…他不是一個人，有的可以給他獻花，有的不知道人在哪裡，有的留下來了名字（畫面出現犧牲在台灣的中共地下黨人名牆），有的名字只能放在心底（畫面出現紀念中共特工的北京西山無名英雄廣場）。

畫面接著出現小朋友的手觸摸著被五十年代國民政府以共諜罪處死的人名牆，小朋友說，「我知道了，他在歌樂山、他在雨花台、他在長津湖、他在馬場町，他跨過山和大海，他與我們同在」。

短片最後出現多個早年被槍決的共諜陳寶倉、朱楓、吳石、聶曦等照片。小朋友對著滿布人像的牆問：你好嗎？迴音繞樑後，自說「我很好」，畫面最後呈現小朋友寫的信的結尾「如你所願」。