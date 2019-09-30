親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

就是現在！恐吹出14級風 氣象局對新北基隆發強風告警

搶中共建政70前下水 075型兩棲突擊艦透露什麼思維？

大陸宣傳烈士 工作做到幼兒園小朋友身上

2019-09-30 21:01聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸宣傳手法從小、從細做起，對烈士的宣傳已做到幼兒園小朋友階層，官宣用動畫配上小朋友稚嫰的聲音，告訴他們要記得，這些烈士犧牲在歌樂山、雨花台，和台北的馬場町（萬華河濱公園）。

今天（30日）是中共第六個烈士紀念日，中共總書記、國家主席習近平除率常委們對天安門廣場的人民英雄紀念碑敬獻花籃外，官網也有以小朋友的語法和口吻，製作小小年紀看得懂的悼念烈士短視頻。

這則宣傳短片共青團中央宣傳部青微工作室製作，由幼稚園小朋友旁白，題目是「他的一封信」，內容是一名幼稚園小朋友問他的老師，他想給一個不認識的人寫封信，但他不知道要說什麼，因為不知道他的樣子，也不知道信要寄到哪裡。

小朋友說，好像很多地方都能見到他，但每年只在有的時候才想起（畫面出現清明節），有時候他是工人、是農民、是老師。爸爸告訴他，這個人有一個不變的名字，叫「戰士」。

小朋友說，「我們一天天長大，他始終有著不變的年紀…他不是一個人，有的可以給他獻花，有的不知道人在哪裡，有的留下來了名字（畫面出現犧牲在台灣的中共地下黨人名牆），有的名字只能放在心底（畫面出現紀念中共特工的北京西山無名英雄廣場）。

畫面接著出現小朋友的手觸摸著被五十年代國民政府以共諜罪處死的人名牆，小朋友說，「我知道了，他在歌樂山、他在雨花台、他在長津湖、他在馬場町，他跨過山和大海，他與我們同在」。

短片最後出現多個早年被槍決的共諜陳寶倉、朱楓、吳石、聶曦等照片。小朋友對著滿布人像的牆問：你好嗎？迴音繞樑後，自說「我很好」，畫面最後呈現小朋友寫的信的結尾「如你所願」。

按，歌樂山位於重慶沙坪壩，重慶解放前夕國府槍決關押在此的3百多名中共地下黨員。雨花台位於南京，中共宣稱國民黨在22年之間共在此殺害近十萬名共產黨、工人農民和知識分子。馬場町是上世紀五十年代初國府在此處決了滲透到台灣的一千多名共諜和左翼分子。至於長津湖則是中共抗美援朝的一場在北韓的戰役。

動畫中小朋友的手觸摸著北京西山無名英雄廣場牆上犧牲的中共地下黨名單。（網路截圖）
動畫中小朋友的手觸摸著北京西山無名英雄廣場牆上犧牲的中共地下黨名單。（網路截圖）
分享
動畫中小朋友凝視著幾名被國民政府以共諜罪處決的中共特工頭像。（網路截圖）
動畫中小朋友凝視著幾名被國民政府以共諜罪處決的中共特工頭像。（網路截圖）
分享
動畫中的北京西山無名英雄廣場是紀念中共犧牲在台灣的846名已知特工。（網路截圖）
動畫中的北京西山無名英雄廣場是紀念中共犧牲在台灣的846名已知特工。（網路截圖）
分享

中共共諜農民

相關新聞

台商鹿港吃小吃 會長：台灣美食在澳洲可要排隊很久

2019-09-30 18:31

陸籍選手參加鐵人三項意外身亡 賴峰偉要求檢討責任

2019-09-30 18:26

杭州大學食品課教做冰淇淋、月餅 學生搖號2年才上到

2019-09-30 15:01

大陸3部電影慶十一 預售票房破25億元

2019-09-30 14:37

批評香港教育出大問題 光頭警長將送子女赴陸讀書

2019-09-30 13:42

影／十一震撼燈光秀 中央電視塔一秒變火箭

2019-09-30 12:32

浙江寧海縣日用品工廠火災 19人死亡

2019-09-30 12:30

重慶至昆明高鐵動工 車程減至兩小時

2019-09-30 12:28

視聽盛宴 陸劇團前進黎巴嫩

2019-09-30 00:30

河南開封人馬鬥 水火不容

2019-09-30 00:29

三亞長壽節 為老者祈福

2019-09-30 00:29

30對新人 三峽大壩前喜結良緣

2019-09-30 00:22

赤水河紅軍大橋 正式掛牌

2019-09-30 00:22

護青海湖湟魚洄游 河道架公路橋

2019-09-30 00:21

北京新首鋼大橋開通

2019-09-30 00:21

浩吉鐵路開通 打通「北煤南運」大動脈

2019-09-29 18:39

十一假期預計750萬中國人出國旅遊 最愛去日本

2019-09-29 18:33

中國女排10連勝衛冕世界杯 黃曉明點讚：就是牛

2019-09-29 18:30

北京人看閱兵2種心情 怨大小管制頻繞路 盼7天長假出遊

2019-09-29 18:30

慶十一 八達嶺長城點亮「祖國萬歲」、「我愛你中國」

2019-09-29 18:30

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26

俗女講台語也通 大陸豆瓣獲9.1高分

2019-09-29 18:12

陸環保部：當前PM2.5濃度 已較5年前下降41%

2019-09-29 16:18

十一臨近北京保安嚴密 大陸維權人士被監控被旅遊

2019-09-29 09:59

寧杭高速公路巴士爆胎撞貨車 增至36死36傷

2019-09-29 09:45

神奇「拉鏈車」讓上海馬路分隔島可迅速切換

2019-09-28 17:10

大學生研發種樹機器人 「大漠開工！」

2019-09-28 15:48

後車廂驚現雙腳、警疑「廂屍案」 一開發現驚人景象…

2019-09-28 15:47

加拿大海歸小伙 騎2.8萬公里、跨越21國回西安

2019-09-28 15:46

北京大興國際機場今天成了公園 遊客居民一日遊

2019-09-28 14:58

碰到我的盆 老漢掄扁擔砸80萬豪車賠3000

2019-09-28 14:36

江蘇70歲奶奶趴窗外 「偷課」回家教孫 老師為她設座位

2019-09-28 13:38

膝印？車溝？趙州橋上「仙跡」 添神話傳說色彩

2019-09-28 13:11

趙州橋佇立1400年 堅若磐石巧奪天工

2019-09-28 13:10

任正非再當「送鋼琴狂魔」 捐100台給母校重慶大學

2019-09-28 12:34

香港海關搜反送中裝備 全面檢查台灣旅客行李

2019-09-28 12:13

念博士不如買對房 深圳拆遷拆出1878個億萬富翁

2019-09-28 08:00

十一前夕 陸網管愈來愈嚴

2019-09-28 00:32
看更多

熱門文章

習近平：堅持九二共識 推動兩岸關係和平發展

2019-09-30 19:55

男補800條王錦蛇賺44萬 被捕判罰88萬兼坐牢

2019-09-30 13:29

對潑漆者提告 何韻詩：獨善其身將縱容事件發生

2019-09-30 11:10

綠新決議文 國台辦批：獨心不改

2019-09-29 23:43

陸籍選手參加鐵人三項意外身亡 賴峰偉要求檢討責任

2019-09-30 18:26

保「閱兵藍」 北京對氣象局下達多項任務

2019-09-30 12:30

習近平瞻仰毛澤東 分析：釋放清晰政治訊號

2019-09-30 17:08

張曉明缺席引爭議 傳國安辦接手香港

2019-09-30 13:14

何韻詩遭統促黨潑漆 柯文哲：廢話，當然不對

2019-09-30 13:46

上海地產巨鱷戴志康 涉非法集資300億被拘捕

2019-09-30 11:54

港警猛放催淚彈 反送中衝突再升級

2019-09-29 23:43

何韻詩遭襲 他批民進黨的民主法治像斯斯感冒藥

2019-09-30 18:04

北京不滿林鄭？傳最後一刻才登十一觀禮名單

2019-09-30 12:37

大陸3部電影慶十一 預售票房破25億元

2019-09-30 14:37

影／談何韻詩遭潑漆 蘇貞昌：非常憤怒且不以為然

2019-09-30 10:30

香港富商捐地響應北京 陸媒進逼要李嘉誠表態

2019-09-30 13:41

潑漆嫌與李大維合照被指統派、英派一家親 總統府駁斥

2019-09-30 12:59

突顯歷史傳承 十一前習近平瞻仰毛澤東遺容

2019-09-30 13:27

何韻詩遭潑漆 警逮2嫌送辦

2019-09-29 23:43

撐港反極權遊行 彰化人也北上支持

2019-09-29 23:45

中共閱兵集訓照刷屏 外國網友：想看

2019-09-30 12:31

華郵：中共統治比蘇共多了1年 值得慶祝

2019-09-30 13:26

大陸「十一」前夕 香港今晚4活動表反送中訴求

2019-09-30 19:35

台商鹿港吃小吃 會長：台灣美食在澳洲可要排隊很久

2019-09-30 18:31

影／曾與潑漆嫌合照 蔣萬安：不能為他負責

2019-09-30 13:25

中共建政七十周年 習近平上午為「烈士」獻花籃

2019-09-30 12:03

兩岸微流行／批港反送中 央視主播 「表情包」爆紅

2019-09-29 23:43

批評香港教育出大問題 光頭警長將送子女赴陸讀書

2019-09-30 13:42

香港929示威遊行 港警拘146人、射超過300枚催淚彈

2019-09-30 19:20

反送中／人民日報：一國兩制無經驗可循 難免受衝擊

2019-09-30 12:46

河南開封人馬鬥 水火不容

2019-09-30 00:29

陳佐洱稱香港「去中國化」教育很糟糕值得反思

2019-09-30 15:03

港民發起10月1日全港多區集會 港警發簡訊籲注意自身安全

2019-09-30 19:13

人民日報：一國兩制沒經驗可循 難免有挑戰衝擊

2019-09-30 19:28

重慶至昆明高鐵動工 車程減至兩小時

2019-09-30 12:28

移民署：何韻詩來台參與遊行 經事前報備

2019-09-30 03:09

何韻詩遭潑漆 國民黨團：遺憾、譴責、速辦

2019-09-30 11:31

回應習近平 陸委會：台灣民主人權有效防禦中共威脅

2019-09-30 21:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top