親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

米塔襲台 台鐵八堵花蓮、基隆新竹區間車晚上停駛

台商鹿港吃小吃 會長：台灣美食在澳洲可要排隊很久

2019-09-30 18:31聯合報 記者林宛諭╱即時報導

大洋洲台灣商會聯合總會跨海回台參訪旅遊，大洋洲台商總會長施伯欣表示，大陸觀光客鋭減，世界台商也積極返台組團觀光旅遊刺激經濟，希望能把台灣行銷給國際觀光客，彰化縣長王惠美今天與台商午宴時，也趁機「招商」鼓勵台商回流觀光或投資。

施伯欣表示，大洋洲台灣商會聯合總會首次在六都以外的城市舉辦理監事聯席會議及會後旅遊活動，他是彰化人，但與父親到澳洲就學及經商已28年，很希望能把家鄉彰化縣的觀光資源也介紹給旅居大洋洲各地的台商。

「陸客不來澳客來」施伯欣說，除了此次年會參訪，也曾在今年3月率澳洲物業管理業者組考察交流團來台與台灣物業管理學會及崑山科大房產系交流，並在網路上分享台灣觀光行程與美食，引發不少澳洲友人對台灣旅遊產生高度興趣。

施伯欣說，最近陸客來台灣旅遊人數大減，其實近年來中國大陸移民海外人數逐年增加，這些海外移民申請來台觀光旅遊自由行則不受中國政府控制限制，消費能力更強，台灣政府應多交流，可鼓勵包括中國移民的海外僑胞等組團到台灣旅遊消費。

大洋洲台灣商會聯合總會成員此次參訪行程包括有彰化蘑菇部落生態休閒農場、鹿港老街及台灣玻璃館、鹿港老街、及高雄、台東等地。

王惠美與台灣玻璃館董事長林肇睢等人也與台商們一起共進午餐，吃鹿港阿振肉包、蝦丸湯、芋粿等在地美食，施伯欣說，其實台灣平民美食在澳洲等地都很夯，很多店都得排隊30、40分鐘才吃得到。

王惠美說，「一府二鹿三艋舺」二鹿指的就是鹿港，鹿港廟宇多、小吃多、工藝匠師多，還有多位人間國寶，也歡迎大家下次有機會再到鹿港參訪工藝大師的金雕、銀雕、木雕、錫雕等精湛手工藝。而彰化縣目前也有田中高鐵特定區、二林精密機械產業園區，歡迎台商回來彰化投資。

大洋洲台灣商會聯合總會於跨海回台灣參訪旅遊，彰化縣長王惠美今天也在台 玻璃館和台...
大洋洲台灣商會聯合總會於跨海回台灣參訪旅遊，彰化縣長王惠美今天也在台 玻璃館和台商一起午宴吃彰化小吃美食，鼓勵台商回流觀光或投資。記者林宛諭／攝影
分享
大洋洲台灣商會聯合總會成員跨海回台灣參訪旅遊，參觀彰化縣彰濱工業區內台灣玻璃館。...
大洋洲台灣商會聯合總會成員跨海回台灣參訪旅遊，參觀彰化縣彰濱工業區內台灣玻璃館。記者林宛諭／攝影
分享
大洋洲台灣商會聯合總會成員跨海回台灣參訪旅遊，參觀彰化彰濱工業區內台灣玻璃館，彰...
大洋洲台灣商會聯合總會成員跨海回台灣參訪旅遊，參觀彰化彰濱工業區內台灣玻璃館，彰化縣長王惠美(中右)與台商午宴時，也趁機「招商」鼓勵台商回流觀光或投資。記者林宛諭／攝影
分享

台商鹿港澳洲

相關新聞

陸籍選手參加鐵人三項意外身亡 賴峰偉要求檢討責任

2019-09-30 18:26

杭州大學食品課教做冰淇淋、月餅 學生搖號2年才上到

2019-09-30 15:01

大陸3部電影慶十一 預售票房破25億元

2019-09-30 14:37

批評香港教育出大問題 光頭警長將送子女赴陸讀書

2019-09-30 13:42

影／十一震撼燈光秀 中央電視塔一秒變火箭

2019-09-30 12:32

浙江寧海縣日用品工廠火災 19人死亡

2019-09-30 12:30

重慶至昆明高鐵動工 車程減至兩小時

2019-09-30 12:28

視聽盛宴 陸劇團前進黎巴嫩

2019-09-30 00:30

河南開封人馬鬥 水火不容

2019-09-30 00:29

三亞長壽節 為老者祈福

2019-09-30 00:29

30對新人 三峽大壩前喜結良緣

2019-09-30 00:22

赤水河紅軍大橋 正式掛牌

2019-09-30 00:22

護青海湖湟魚洄游 河道架公路橋

2019-09-30 00:21

北京新首鋼大橋開通

2019-09-30 00:21

浩吉鐵路開通 打通「北煤南運」大動脈

2019-09-29 18:39

十一假期預計750萬中國人出國旅遊 最愛去日本

2019-09-29 18:33

中國女排10連勝衛冕世界杯 黃曉明點讚：就是牛

2019-09-29 18:30

北京人看閱兵2種心情 怨大小管制頻繞路 盼7天長假出遊

2019-09-29 18:30

慶十一 八達嶺長城點亮「祖國萬歲」、「我愛你中國」

2019-09-29 18:30

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26

俗女講台語也通 大陸豆瓣獲9.1高分

2019-09-29 18:12

陸環保部：當前PM2.5濃度 已較5年前下降41%

2019-09-29 16:18

十一臨近北京保安嚴密 大陸維權人士被監控被旅遊

2019-09-29 09:59

寧杭高速公路巴士爆胎撞貨車 增至36死36傷

2019-09-29 09:45

神奇「拉鏈車」讓上海馬路分隔島可迅速切換

2019-09-28 17:10

大學生研發種樹機器人 「大漠開工！」

2019-09-28 15:48

後車廂驚現雙腳、警疑「廂屍案」 一開發現驚人景象…

2019-09-28 15:47

加拿大海歸小伙 騎2.8萬公里、跨越21國回西安

2019-09-28 15:46

北京大興國際機場今天成了公園 遊客居民一日遊

2019-09-28 14:58

碰到我的盆 老漢掄扁擔砸80萬豪車賠3000

2019-09-28 14:36

江蘇70歲奶奶趴窗外 「偷課」回家教孫 老師為她設座位

2019-09-28 13:38

膝印？車溝？趙州橋上「仙跡」 添神話傳說色彩

2019-09-28 13:11

趙州橋佇立1400年 堅若磐石巧奪天工

2019-09-28 13:10

任正非再當「送鋼琴狂魔」 捐100台給母校重慶大學

2019-09-28 12:34

香港海關搜反送中裝備 全面檢查台灣旅客行李

2019-09-28 12:13

念博士不如買對房 深圳拆遷拆出1878個億萬富翁

2019-09-28 08:00

十一前夕 陸網管愈來愈嚴

2019-09-28 00:32

中共建政七十周年前夕 官媒突刊文批判老毛發動文革

2019-09-27 21:59

大陸建政70年 非洲記者們不採訪忙著自拍打卡

2019-09-27 21:07
看更多

熱門文章

允何韻詩929遊行兩套標準？內政部：應保障合法集會權

2019-09-29 22:02

何韻詩可參加遊行？ 移民署：法令沒說外國人不能參加

2019-09-29 21:53

對潑漆者提告 何韻詩：獨善其身將縱容事件發生

2019-09-30 11:10

男補800條王錦蛇賺44萬 被捕判罰88萬兼坐牢

2019-09-30 13:29

綠通過決議文 陸批激化兩岸對抗

2019-09-29 19:31

何韻詩遭潑漆前警要貼身保護 被工作人員阻擋靠近

2019-09-29 22:04

綠新決議文 國台辦批：獨心不改

2019-09-29 23:43

影／突遭統派潑紅漆 何韻詩：紅色恐怖

2019-09-29 19:32

港警猛放催淚彈 反送中衝突再升級

2019-09-29 23:43

上海地產巨鱷戴志康 涉非法集資300億被拘捕

2019-09-30 11:54

張曉明缺席引爭議 傳國安辦接手香港

2019-09-30 13:14

何韻詩遭統促黨潑漆 柯文哲：廢話，當然不對

2019-09-30 13:46

示威者軒尼詩道上縱火 港警出水炮車並籲示威者離去

2019-09-29 20:16

北京不滿林鄭？傳最後一刻才登十一觀禮名單

2019-09-30 12:37

保「閱兵藍」 北京對氣象局下達多項任務

2019-09-30 12:30

影／談何韻詩遭潑漆 蘇貞昌：非常憤怒且不以為然

2019-09-30 10:30

香港富商捐地響應北京 陸媒進逼要李嘉誠表態

2019-09-30 13:41

潑漆嫌與李大維合照被指統派、英派一家親 總統府駁斥

2019-09-30 12:59

何韻詩遭潑漆 警逮2嫌送辦

2019-09-29 23:43

撐港反極權遊行 彰化人也北上支持

2019-09-29 23:45

大陸3部電影慶十一 預售票房破25億元

2019-09-30 14:37

習近平瞻仰毛澤東 分析：釋放清晰政治訊號

2019-09-30 17:08

高雄反極權聲援香港 民眾空拍機突掉落擊傷員警

2019-09-29 21:24

何韻詩遭襲 他批民進黨的民主法治像斯斯感冒藥

2019-09-30 18:04

香港社總總幹事被捕 軒尼詩道多輛警車被砸

2019-09-29 20:25

反送中警民衝突不斷 港島今遭多處縱火

2019-09-29 21:19

韓辦點名小英反送中虛假 陳其邁：韓未對過去深刻反省

2019-09-29 20:39

兩岸微流行／批港反送中 央視主播 「表情包」爆紅

2019-09-29 23:43

河南開封人馬鬥 水火不容

2019-09-30 00:29

影／曾與潑漆嫌合照 蔣萬安：不能為他負責

2019-09-30 13:25

示威者聚又一城商場店家關門 持不同意見人士遭潑漆

2019-09-29 20:53

突顯歷史傳承 十一前習近平瞻仰毛澤東遺容

2019-09-30 13:27

批評香港教育出大問題 光頭警長將送子女赴陸讀書

2019-09-30 13:42

中共建政七十周年 習近平上午為「烈士」獻花籃

2019-09-30 12:03

香港929遊行 新華社：警適當武力驅散

2019-09-29 21:29

陳佐洱稱香港「去中國化」教育很糟糕值得反思

2019-09-30 15:03

香港示威遊行衝突不斷 記者遭計程車撞倒送醫

2019-09-29 20:46

移民署：何韻詩來台參與遊行 經事前報備

2019-09-30 03:09

反送中／人民日報：一國兩制無經驗可循 難免受衝擊

2019-09-30 12:46

中共閱兵集訓照刷屏 外國網友：想看

2019-09-30 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top