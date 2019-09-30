台商鹿港吃小吃 會長：台灣美食在澳洲可要排隊很久

2019-09-30 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



大洋洲台灣商會聯合總會跨海回台參訪旅遊，大洋洲台商總會長施伯欣表示，大陸觀光客鋭減，世界台商也積極返台組團觀光旅遊刺激經濟，希望能把台灣行銷給國際觀光客，彰化縣長王惠美今天與台商午宴時，也趁機「招商」鼓勵台商回流觀光或投資。

施伯欣表示，大洋洲台灣商會聯合總會首次在六都以外的城市舉辦理監事聯席會議及會後旅遊活動，他是彰化人，但與父親到澳洲就學及經商已28年，很希望能把家鄉彰化縣的觀光資源也介紹給旅居大洋洲各地的台商。

「陸客不來澳客來」施伯欣說，除了此次年會參訪，也曾在今年3月率澳洲物業管理業者組考察交流團來台與台灣物業管理學會及崑山科大房產系交流，並在網路上分享台灣觀光行程與美食，引發不少澳洲友人對台灣旅遊產生高度興趣。

施伯欣說，最近陸客來台灣旅遊人數大減，其實近年來中國大陸移民海外人數逐年增加，這些海外移民申請來台觀光旅遊自由行則不受中國政府控制限制，消費能力更強，台灣政府應多交流，可鼓勵包括中國移民的海外僑胞等組團到台灣旅遊消費。

大洋洲台灣商會聯合總會成員此次參訪行程包括有彰化蘑菇部落生態休閒農場、鹿港老街及台灣玻璃館、鹿港老街、及高雄、台東等地。

王惠美與台灣玻璃館董事長林肇睢等人也與台商們一起共進午餐，吃鹿港阿振肉包、蝦丸湯、芋粿等在地美食，施伯欣說，其實台灣平民美食在澳洲等地都很夯，很多店都得排隊30、40分鐘才吃得到。