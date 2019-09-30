厲害了我的國！大陸3部電影慶十一 預售票房破25億元

2019-09-30 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中共建政70周年明日將舉辦慶典，今（30）日同步上映三部愛國電影來歌頌，「我和我的祖國」、「攀登者」、「中國機長」。據貓眼專業版數據，統計至昨日，三部電影預售總票房已超過人民幣5.6億（約新台幣25億元）。

中新網報導，從預售票房來看，今年的「十一」中共黨慶電影檔期的三部電影自開啟預售以來，票房就一路走高。預售票房最高的是「我和我的祖國」，為人民幣2.46億。「攀登者」和「中國機長」分別為人民幣1.54億和1.71億。

相比之下，「攀登者」的預售票房下滑，此前，其預售票房還領先於「中國機長」。

三部電影早在9月28日已經開啟大規模試映會，不少人評價「我和我的祖國」，十分感動。而後兩部電影的正面關鍵詞相當，評價有好看、緊湊、震撼等。該片中，陳凱歌導演的「白晝流星」這一部分的爭議較多。在「攀登者」中，很多人的關注焦點是片中的感情戲，還有人稱「大片變成了愛情片」。而在「中國機長」中，爭議較多的是涉及乘客的片段，以及片中客串的演員。

據大陸國家電影專資辦數據顯示，「中國機長」也再次領先，試映票房人民幣5,617萬，排片占比率6.4%；「攀登者」試映票房為人民幣4,406萬，排片占7.5%；「我和我的祖國」試映票房為人民幣1,253萬，排片占比0.68%。

從上座率來看，「我和我的祖國」最高，為90.30%，其次為「中國機長」51.35%，「攀登者」為37.69%。

從年初的「流浪地球」到年中的「哪吒之魔童降世」，可以發現爆紅電影的一個規律，多由口碑發酵而來，跟有沒有大牌、是不是大片關係並不大。