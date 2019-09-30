親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

他換iPhone 11才2天就想賣 後悔「還是小米好 」

厲害了我的國！大陸3部電影慶十一 預售票房破25億元

2019-09-30 14:37聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中共建政70周年明日將舉辦慶典，今（30）日同步上映三部愛國電影來歌頌，「我和我的祖國」、「攀登者」、「中國機長」。據貓眼專業版數據，統計至昨日，三部電影預售總票房已超過人民幣5.6億（約新台幣25億元）。

中新網報導，從預售票房來看，今年的「十一」中共黨慶電影檔期的三部電影自開啟預售以來，票房就一路走高。預售票房最高的是「我和我的祖國」，為人民幣2.46億。「攀登者」和「中國機長」分別為人民幣1.54億和1.71億。

相比之下，「攀登者」的預售票房下滑，此前，其預售票房還領先於「中國機長」。

三部電影早在9月28日已經開啟大規模試映會，不少人評價「我和我的祖國」，十分感動。而後兩部電影的正面關鍵詞相當，評價有好看、緊湊、震撼等。該片中，陳凱歌導演的「白晝流星」這一部分的爭議較多。在「攀登者」中，很多人的關注焦點是片中的感情戲，還有人稱「大片變成了愛情片」。而在「中國機長」中，爭議較多的是涉及乘客的片段，以及片中客串的演員。

據大陸國家電影專資辦數據顯示，「中國機長」也再次領先，試映票房人民幣5,617萬，排片占比率6.4%；「攀登者」試映票房為人民幣4,406萬，排片占7.5%；「我和我的祖國」試映票房為人民幣1,253萬，排片占比0.68%。

從上座率來看，「我和我的祖國」最高，為90.30%，其次為「中國機長」51.35%，「攀登者」為37.69%。

從年初的「流浪地球」到年中的「哪吒之魔童降世」，可以發現爆紅電影的一個規律，多由口碑發酵而來，跟有沒有大牌、是不是大片關係並不大。

此外，除了上述三部電影，十一黃金周檔期電影還有「雪人奇緣」、「親密旅行」等多部電影上映。

中共建政70周年明日將舉辦慶典，今（30）日同步上映三部電影來歌頌大陸，分別為「...
中共建政70周年明日將舉辦慶典，今（30）日同步上映三部電影來歌頌大陸，分別為「我和我的祖國」、「攀登者」、「中國機長」，三部電影預售總票房已超過人民幣5.6億（約新台幣25億元）。照片／中新網
分享
中共建政70周年明日將舉辦慶典，今（30）日同步上映三部電影來歌頌大陸，分別為「...
中共建政70周年明日將舉辦慶典，今（30）日同步上映三部電影來歌頌大陸，分別為「我和我的祖國」、「攀登者」、「中國機長」，三部電影預售總票房已超過人民幣5.6億（約新台幣25億元）。照片／中新網
分享
中共建政70周年明日將舉辦慶典，今（30）日同步上映三部電影來歌頌大陸，分別為「...
中共建政70周年明日將舉辦慶典，今（30）日同步上映三部電影來歌頌大陸，分別為「我和我的祖國」、「攀登者」、「中國機長」，三部電影預售總票房已超過人民幣5.6億（約新台幣25億元）。照片／中新網
分享

電影人民幣中共

相關新聞

批評香港教育出大問題 光頭警長將送子女赴陸讀書

2019-09-30 13:42

影／十一震撼燈光秀 中央電視塔一秒變火箭

2019-09-30 12:32

浙江寧海縣日用品工廠火災 19人死亡

2019-09-30 12:30

重慶至昆明高鐵動工 車程減至兩小時

2019-09-30 12:28

視聽盛宴 陸劇團前進黎巴嫩

2019-09-30 00:30

河南開封人馬鬥 水火不容

2019-09-30 00:29

三亞長壽節 為老者祈福

2019-09-30 00:29

30對新人 三峽大壩前喜結良緣

2019-09-30 00:22

赤水河紅軍大橋 正式掛牌

2019-09-30 00:22

護青海湖湟魚洄游 河道架公路橋

2019-09-30 00:21

北京新首鋼大橋開通

2019-09-30 00:21

浩吉鐵路開通 打通「北煤南運」大動脈

2019-09-29 18:39

十一假期預計750萬中國人出國旅遊 最愛去日本

2019-09-29 18:33

中國女排10連勝衛冕世界杯 黃曉明點讚：就是牛

2019-09-29 18:30

北京人看閱兵2種心情 怨大小管制頻繞路 盼7天長假出遊

2019-09-29 18:30

慶十一 八達嶺長城點亮「祖國萬歲」、「我愛你中國」

2019-09-29 18:30

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26

俗女講台語也通 大陸豆瓣獲9.1高分

2019-09-29 18:12

陸環保部：當前PM2.5濃度 已較5年前下降41%

2019-09-29 16:18

十一臨近北京保安嚴密 大陸維權人士被監控被旅遊

2019-09-29 09:59

寧杭高速公路巴士爆胎撞貨車 增至36死36傷

2019-09-29 09:45

神奇「拉鏈車」讓上海馬路分隔島可迅速切換

2019-09-28 17:10

大學生研發種樹機器人 「大漠開工！」

2019-09-28 15:48

後車廂驚現雙腳、警疑「廂屍案」 一開發現驚人景象…

2019-09-28 15:47

加拿大海歸小伙 騎2.8萬公里、跨越21國回西安

2019-09-28 15:46

北京大興國際機場今天成了公園 遊客居民一日遊

2019-09-28 14:58

碰到我的盆 老漢掄扁擔砸80萬豪車賠3000

2019-09-28 14:36

江蘇70歲奶奶趴窗外 「偷課」回家教孫 老師為她設座位

2019-09-28 13:38

膝印？車溝？趙州橋上「仙跡」 添神話傳說色彩

2019-09-28 13:11

趙州橋佇立1400年 堅若磐石巧奪天工

2019-09-28 13:10

任正非再當「送鋼琴狂魔」 捐100台給母校重慶大學

2019-09-28 12:34

香港海關搜反送中裝備 全面檢查台灣旅客行李

2019-09-28 12:13

念博士不如買對房 深圳拆遷拆出1878個億萬富翁

2019-09-28 08:00

十一前夕 陸網管愈來愈嚴

2019-09-28 00:32

中共建政七十周年前夕 官媒突刊文批判老毛發動文革

2019-09-27 21:59

大陸建政70年 非洲記者們不採訪忙著自拍打卡

2019-09-27 21:07

中國國務院發布白皮書：沒有共產黨 中國將分裂

2019-09-27 20:15

學新疆維穩？中國警方發通知採男性DNA

2019-09-27 16:01

中國十一閱兵女兵方隊 首見2位女將軍領隊

2019-09-27 15:50
看更多

熱門文章

何韻詩現身挺港遊行 突遭人潑紅漆表情錯愕無奈

2019-09-29 15:21

何韻詩遭潑紅漆 蔡英文：不要試圖挑戰台灣的民主法治

2019-09-29 16:41

台港大遊行前遭潑漆 何韻詩：港人絕不因此害怕

2019-09-29 16:10

允何韻詩929遊行兩套標準？內政部：應保障合法集會權

2019-09-29 22:02

何韻詩可參加遊行？ 移民署：法令沒說外國人不能參加

2019-09-29 21:53

回應遭潑漆 何韻詩：遠遠不及港生、港民所受的攻擊

2019-09-29 17:32

何韻詩遭潑漆 警逮2人具統促黨背景

2019-09-29 16:50

929高雄集會2千人聲援 港生：對藍營候選人冷漠失望

2019-09-29 19:20

綠通過決議文 陸批激化兩岸對抗

2019-09-29 19:31

何韻詩遭潑漆 警署長：將朝組織犯罪方向偵辦

2019-09-29 17:49

對潑漆者提告 何韻詩：獨善其身將縱容事件發生

2019-09-30 11:10

何韻詩遭潑漆前警要貼身保護 被工作人員阻擋靠近

2019-09-29 22:04

綠新決議文 國台辦批：獨心不改

2019-09-29 23:43

助「美女主播」創業被騙8300萬 對方竟是鬍鬚壯漢

2019-09-29 16:12

何韻詩趕場途中就被尾隨 東吳教授：此事足以讓人生畏

2019-09-29 19:17

影／突遭統派潑紅漆 何韻詩：紅色恐怖

2019-09-29 19:32

挺港、反港團體距30米隔空交火 數百警組3人牆維安

2019-09-29 17:23

反送中╱灣仔有女記者眼部中彈 緊急送醫治療

2019-09-29 17:31

撐香港！台南遊行隊伍 綿延超過1公里

2019-09-29 16:08

香港全球反極權大遊 示威者攜「萬國旗」遊行

2019-09-29 16:12

港警猛放催淚彈 反送中衝突再升級

2019-09-29 23:43

何韻詩遭潑漆 一名現行犯為統促黨成員

2019-09-29 18:41

中共建政70年將屆 港警催淚彈無差別狂清場

2019-09-29 17:59

929台港大遊行 韓競辦：支持香港民眾追求自由民主

2019-09-29 18:14

示威者軒尼詩道上縱火 港警出水炮車並籲示威者離去

2019-09-29 20:16

俗女講台語也通 大陸豆瓣獲9.1高分

2019-09-29 18:12

曾向反送中民眾舉槍！「光頭警長」抵北京 將看大閱兵爬長城

2019-09-29 16:28

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26

挺港、反港活動同時同轄登場 北市警嚴陣以待

2019-09-29 14:59

影／談何韻詩遭潑漆 蘇貞昌：非常憤怒且不以為然

2019-09-30 10:30

港警銅鑼灣舉黑旗警告 至少拘捕4人

2019-09-29 14:51

不滿30歲美女教授 紛嶄露頭角

2019-09-29 18:52

影／台南聲援香港反送中活動 遊行過程平和

2019-09-29 16:08

撐港反極權遊行 彰化人也北上支持

2019-09-29 23:45

北京不滿林鄭？傳最後一刻才登十一觀禮名單

2019-09-30 12:37

張曉明缺席引爭議 傳國安辦接手香港

2019-09-30 13:14

何韻詩參與遊行遭潑紅漆 蔡總統：自由不是從天而降

2019-09-29 17:05

香港歌手何韻詩遭人潑漆 徐國勇：一定繩之以法

2019-09-29 16:55

何韻詩遭潑漆 警逮2嫌送辦

2019-09-29 23:43

評民進黨新決議文 港媒：兩岸關係必惡化

2019-09-29 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top