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浙江寧海縣日用品工廠火災 19人死亡

2019-09-30 12:30聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

浙江寧波市寧海縣一間日用品工廠昨（29）日中午過後突然發生大火，儘管消防單位立刻趕赴現場灌救，火災仍不幸造成19人喪命、3人受傷，當中2人重傷。

據星島網和新浪微博，昨天（29日）下午1時20分，位於浙江寧海縣梅林街道的寧波銳奇日用品有限公司發生火災，至下午4時許，火已撲滅。經全力救援，8人獲救，其中2人重傷、1人輕傷，傷者已被送往市縣醫院救治。

截至9月30日6時，火災共造成19人死亡。根據寧海環保部門現場檢測，周邊無汙染超標情況。火災原因調查仍在進行中。

浙江寧海縣一日用品公司發生火災，已致19人死亡。（星島網）
浙江寧海縣一日用品公司發生火災，已致19人死亡。（星島網）
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火災大火

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