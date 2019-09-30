浙江寧海縣日用品工廠火災 19人死亡

2019-09-30 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



浙江寧波市寧海縣一間日用品工廠昨（29）日中午過後突然發生大火，儘管消防單位立刻趕赴現場灌救，火災仍不幸造成19人喪命、3人受傷，當中2人重傷。

據星島網和新浪微博，昨天（29日）下午1時20分，位於浙江寧海縣梅林街道的寧波銳奇日用品有限公司發生火災，至下午4時許，火已撲滅。經全力救援，8人獲救，其中2人重傷、1人輕傷，傷者已被送往市縣醫院救治。