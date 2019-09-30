護青海湖湟魚洄游 河道架公路橋

2019-09-30 00:21 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



28日14時28分，隨著最後一方混凝土完成澆築，青海省西海（海晏）至察汗諾公路工程關鍵性控制性工程布哈河大橋實現「零誤差」精準合龍，這座位於青海湖最大支流上的公路橋，將對流域生態保護和經濟發展起到積極作用。

據新華社報導，西察高速公路項目是交通運輸部《西部規劃綱要》「八縱八橫」骨架中「橫二」線中的一段，是連通西部及中東部地區重要的公路大通道。

作為青海湖最大的支流，布哈河集水面積1萬4484平方公里，河道長286.2公里，是青海湖「湟魚洄游」的重要河流之一。布哈河大橋是西察高速公路全線三大關鍵重難點控制性工程之一，也是布哈河流域內結構最複雜、長度最長的公路橋，橫跨在布哈河國家濕地公園內，大橋全長507公尺，全橋共15孔，橋寬25.5公尺，主跨跨度為60公尺，最大水深3.5公尺。

「為了不影響布哈河6月至9月的湟魚洄游，參建人員在去年頂著刺骨的寒風一直施工到12月中旬，將布哈河大橋懸澆梁主墩和水中墩的樁基礎施工完成。」中鐵五局一公司副總經濟師兼青海片區指揮部指揮長胡從文介紹，今年3月20日項目破冰復工，經參建人員共同努力，布哈河大橋順利在「湟魚洄游」之前完成了主墩和水中墩的下部結構，保證了湟魚安全洄游。

青海省公路建設管理局黨委委員肖繼銘表示，西察高速公路建成後將進一步完善我國西北地區高速公路網，有效緩解青海省海北藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州等地區公路交通壓力，提高區域交通應急救援及抗災保通能力，帶動沿線地方經濟、交通及旅遊事業發展，將惠及沿線20萬餘人口出行。