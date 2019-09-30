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赤水河紅軍大橋 正式掛牌

2019-09-30 00:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

連接川黔兩省、即將通車的赤水河大橋近日被正式命名為「赤水河紅軍大橋」，並完成掛牌。該橋為四川古藺至貴州習水段高速公路控制性工程，地處中國工農紅軍長征「四渡赤水」革命老區，橫跨赤水河大峽谷。基於此，赤水河大橋被命名為「赤水河紅軍大橋」。

此外，日前在江蘇揚州舉辦的「2019世界運河城市論壇暨世界運河大會」上，首部中國運河通志《中國運河志》由江蘇鳳凰出版傳媒集團正式出版發行。《中國運河志》共9卷1400萬字，採用方志體例、以分類敘事的方式，全面記述中國運河的河道變遷、水利工程、運營管理、漕運通航、沿線重點城鎮、社會文化現象等。

以「南亞東南亞跨區域合作與治理」為主題的第五屆跨喜馬拉雅發展論壇暨第十屆西南論壇日前在雲南省德宏州芒市舉行。來自中國、印度、緬甸、巴基斯坦等11個國家的100多名專家學者，圍繞「跨區域合作與治理的理論和方法」「跨境園區與境外園區建設」「南亞東南亞的非傳統安全」等議題展開深入探討，以期推動中國和南亞、東南亞各國的友好交流與合作。

深圳大學微納光電子學研究院教授張晗近日在美國華盛頓舉行的美國光學學會（OSA）理事會上，當選美國光學學會會士，這是美國光學學會授予該領域專家的最高學術榮譽。張晗因其在二維材料非線性光學及新型功能器件領域的開創性貢獻，以及二維材料在生物光子方面的應用成就而當選。

東南亞緬甸選美

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