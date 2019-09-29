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港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26聯合報 記者呂佳蓉╱即時報導

反送中示威者今日下午起在灣仔、金鐘一帶聚集，遭警方多次發射催淚彈及水炮車。晚間近6時，在灣仔站修頓球場的出口，有示威者在鐵閘外擺放垃圾桶、紙皮等雜物，並在場縱火，現場火勢猛烈，稍後火勢已撲滅。

據港媒星島日報報導，大批速龍小隊成員及防暴警員其後到場驅散，並制伏部分示威者，之後有消防車到達該出口，幾名消防員其後開喉將火勢救熄。

香港灣仔站修頓球場的出口有示威者縱火。圖／取自星島日報
香港灣仔站修頓球場的出口有示威者縱火。圖／取自星島日報
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消防員反送中縱火

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