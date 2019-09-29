陸環保部：當前PM2.5濃度 已較5年前下降41%

2019-09-29 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



0大陸藍天保衛戰近年已取得成效，圖為近日北京城區蔚藍的天空。特派記者陳言喬／攝影 分享 facebook 大陸生態環境部部長李幹傑下午表示，大氣汙染防治工作是生態環保部工作的重中之重，以PM2.5來說，2018年相對2013年為例，平均濃度下降41.7% 北京下降更多，達43%，尤其這兩三年更明顯感受到北京空氣質量的提升。

李幹傑29日下午在北京慶祝「建國70」第四場新聞發布會上表示，除了PM2.5下降，二氧化硫過去汙染嚴重，現在也下降很多13年是平均是35微克；18年降到14微克。此外，重汙染天氣的範圍、頻次也都明顯減輕。

生態環境部副部長翟青則說，中央生態環境保護督察是最近三年重大的環保改革制度。這項工作開展來，從2015年年底試點到2017年，實現所有省份的全覆蓋，2018年環保部對其中20個省份的整改情況進行「回頭看」。今年上半年，對6個省份和2家中央企業進行了新一輪的例行督察。

這項工作已取得顯著成效，第一，各地各部門對生態環境保護的思想認識發生了根本性變化。「共抓大保護、不搞大開發」、「黨政同責、一崗雙責」，管發展要管環保、管行業也要管環保。這些年，全國各地湧現出一批環保書記、環保市長。

二是環保幹部隊伍已有敢於擔當、敢於碰硬的鐵軍精神，確保督察工作能夠成為推進生態文明建設的實招和硬招。

第三，推動解決一大批問題。第一輪督察解決老百姓身邊的問題大約15萬個，並且通過督察報告、專項督察等方式，推動各地解決了2100多個比較大的生態環境問題。

李幹傑補充表示，中央生態環境保護督察工作從2019年開始，準備用四年時間開展第二輪督察，前三年是例行督察，第四年是「回頭看」。今年已完成第一輪第一批督察，下半年還有第二批，務必會做好環保督察工作。