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北京人看閱兵2種心情 怨大小管制頻繞路 盼7天長假出遊

2019-09-29 18:30世界日報 中國新聞組／北京29日電

北京閱兵群像：有期待有疑惑 有熱情有冷漠 中央社
北京閱兵群像：有期待有疑惑 有熱情有冷漠 中央社
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中共建政70周年大閱兵前，北京街頭充滿了紅通通的過節氣氛。街上的人們，有著對受閱陣仗的期待，有著「為何不准看預演」及處處被管制的抱怨。但更多的，還是對七天長假的盼望。

中央社報導，小森是北京一家經紀公司的企畫，9月上旬的第一個周末傍晚，小森興高采烈地和同事和朋友站在王府井大街和長安街口花團錦簇的人行道上，等著觀賞閱兵部隊通過的風采。然而，隨著夕陽西下，小森他們沒看到一排排的部隊，倒是被一整排的警察連哄帶嚷地往兩旁趕。

長安街就在小森的眼前，但他們越離越遠，直到天黑也沒看到一兵一卒、一車一砲。小森說，「弄不明白了，閱兵當天不給（現場）看是有道理。預演也不給看，就有點過頭了，不是『全國人民熱烈慶祝』嗎？」

就讀北京海淀區某大學的麗麗說，閱兵除了呈現出壯盛的軍容和歡樂的氣氛，也應該讓民眾更親近，才能顯出軍民一家的氣氛。

但儘管理性，麗麗日前也曾不免俗地，和同學一起擠到長安街邊等著看閱兵預演。但也一樣，被警察越趕越遠，什麼也看不到。

也許是意識到自己說過頭了，麗麗趕緊試著為自己圓場，強調「還好只是十年一次」，每次感受，心境應該都會不一樣。然而，目前自己和同學們最期待的，還是長達七天的「十一」假期，「去過節了，被警察趕、戒嚴繞路的事，就都不用想了」。

年逾70的老楊是個住在二環裡的老北京，鍋爐工出身的工廠退休主管，平常與老伴幫忙帶孫子，接孫子上下學是他每天的例行工作。但孫子一開學，就碰上了三次閱兵預演及各種大小管制。騎著電驢（電動自行車）的老楊，9月中就一度多繞了兩公里多的路，才把孫子接回家裡。但他只是對這樣的不便唸了幾句，沒有再多說。

住在北京東北五環邊的杜師傅是重型機車玩家，兼差開網約車，但從9月起，官方在北京舉行的三次閱兵預演，他一概不出車。

「不湊熱鬧，多說無益。」提到今年閱兵規模，是中國近年來最大的一次，杜師傅只是微微地挑了挑眼角和眉心，專心地滑著手機，找著遠處的餐廳。因為，今年中共建政70周年的「十一」長假，他正規畫車友們往河北長途出遊三天的行程。

北京人口超過2000萬，對這場大閱兵的看法勢必南轅北轍。在預期壯盛的陣仗背後，上述幾位北京民眾的想法，也隱含著不少北京人的複雜心理投射。

北京警察中共

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