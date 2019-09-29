中國女排10連勝衛冕世界杯 黃曉明點讚：就是牛

2019-09-29 18:30 世界日報 中國新聞組／北京29日電



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中國新聞組／北京29日電

2019年女排世界杯第十輪比賽28日在大阪進行，中國女排以3比0橫掃塞爾維亞隊，以十連勝衛冕女排世界杯冠軍，取得了隊史上第十個世界三大賽的冠軍頭銜，在十一前夕獻上了厚禮。

中國女排獲勝衛冕冠軍，28日立即上了熱搜榜，隨後火速升到了第一位。 藝人黃曉明賽後第一時間轉發微博「霸氣十連勝！中國女排就是牛！」徐崢、李宇春、李現、劉雯、陸毅等也紛紛發文祝賀中國女排。

網友紛紛點讚：女排這一路奮勇前行，又一次讓人們真真切切感受到了精神的力量。

中新社報導，塞爾維亞隊是世界排壇勁旅，曾在2016年里約奧運會小組賽和2017年世界女排大獎賽香港站、南京總決賽等比賽中戰勝中國女排。

在此前的比賽中，中國女排不僅戰勝諸多弱旅，還橫掃美國隊、巴西隊、荷蘭隊等強敵，以九連勝位列小組頭名。面對塞爾維亞隊，中國女排只要獲勝，就將憑藉積分和勝場提前衛冕冠軍。

首局比賽，雙方開局比分膠著，袁心玥在發球時連續突破，朱婷打吊配合幫助中國隊取得領先。隨後，張常寧後攻不斷得手，中國隊以25：14先下一城。

第二局比賽，中國隊一傳狀態波動，塞爾維亞將比分追至19平。關鍵時刻，顏妮的出色攔網和張常寧的扣殺幫助隊伍以25：21再下一城。

第三局，中國隊攔防、進攻都頻頻得手，但在比分領先時出現失誤，塞爾維亞隊抓住機會頑強將分差縮小至4分。中國女排主教練郎平及時請求暫停，隊伍經過調整很快找回場上主動權，張常寧網口得分，幫助中國女排25：16鎖定勝局，3比0戰勝塞爾維亞。中國女排以十連勝提前衛冕世界杯冠軍，這也是中國女排第十次取得世界三大賽冠軍。

不過郎平賽後指出，本屆世界杯，有些強隊沒來參加比賽，隊伍在比賽中也暴露出短板，需在未來補足，「東京奧運考驗更多，我們要以這個冠軍為起點，繼續備戰東京奧運。明年需更刻苦訓練，從比賽中找到不足。」