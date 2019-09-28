大學生研發種樹機器人 「大漠開工！」

2019-09-28 15:48 世界日報 中國新聞組╱北京29日電



內蒙古阿拉善荒漠無人區沙漠上，半人高、帶著螺旋大鑽頭的挖坑機器人正快速工作；它是來自距離沙漠2000公里外的「華東師範大學」機器人運動與視覺實驗室。團隊負責人張新宇表示，挖坑機器人由光伏太陽能驅動，和人工相比能提高挖坑效率50倍以上。實驗室目前還在研發澆水、放苗、監控管護等機器人，希望能形成種樹機器人集群，徹底在種樹這件事上解放人力。

北青網報導，張新宇本身是西北人，一直很關心家鄉土地荒漠化問題。2018年初，實驗室開始種樹機器人集群的研發項目，挖坑機器人是團隊最早開始研發的機器人。

團隊在今年中秋期間帶著挖坑機器人，在阿拉善荒漠無人區沙漠針對梭梭樹種植進行測試，不到1分鐘，一個比礦泉水瓶直徑稍大，深度約40公分的坑便挖好了。按一天工作20小時計算，一個挖坑機器人一天能挖20畝的地，是人工的工作效率是50倍以上。測試並拍成視頻在網路上流傳，網友大讚「高科技治理沙漠！」。

據報導，張新宇表示，目前挖坑機器人的測試結果已達到預期，可實際運用，但根據不同的種植環境，種植設備的參數還需重新設計。此外，團隊一直將機器生產成本控制在較低範圍內。他估算實際投入使用後，一個挖坑機器人的價格約在3至5萬元人民幣（約4211至7019美元）。