加拿大海歸小伙 騎2.8萬公里、跨越21國回西安

2019-09-28 15:46 世界日報 中國新聞組╱北京29日電



加拿大海歸小伙 騎2.8萬公里、跨越21國回西安 翻攝自微博 分享 facebook 去年5月，24歲的西安小伙小白完成在加拿大的學業，並大膽決定「騎摩托車回中國」。在3個多月的騎行後，他日前終於返回西安家中，整個旅程共28000多公里、跨越21個國家。接下來，小白將再次騎上最親密的伙伴「大白」，踏上為期2個月的環中國遊。

北青網報導，小白一開始先研究路線，發現要從美洲回亞洲，可以從阿拉斯加空運摩托車、穿過白令海峽進俄羅斯，然後沿著近2000公里的非公路和數千公里的荒地進入中國；或著環遊整個歐洲大陸，穿越歐亞線，再從蒙古國或哈薩克斯坦進入中國。考量難易度後，小白選擇從歐洲回到中國的路線。

花了3天3夜設計完善路線後，小白還得辦理摩托車托運、騎摩托過境、入中國，以及他個人的簽證等手續。去年8月底，小白正式踏上騎摩托車回中國的路。

據報導，從英國出發後不久，小白就遭遇了整趟旅途中最危險的事，「英國駕駛習慣右駕，我們習慣左駕的人會出現開錯車道的情況。」有一次他在下雨的山路上騎行，開錯了車道，險些在一個拐彎處撞上一輛車；幸好雙方及時煞車，才避免釀禍，「真的非常驚險」。

在歐洲騎行2個多月後，因為簽證的問題，小白不得不暫停計畫，將車寄存在保加利亞半年之久，直到今年8月才再次上路。

報導指出，小白說這一路上感慨很深，「我在路上走走停停，遇到了很多人，有的人對中國很好奇，我就給他們講現在的中國什麼樣，還會在他們邀請我去家裡住的時候，給他們燒上幾道中國菜。」此外，也擁有不少珍惜的回憶，「到了瑞士後，遇到了一位當地人，他在知道我自己要走那麼遠的路後，把他珍藏已久的玩具熊送給了我。」自此，小白的旅途中多了一個玩具熊陪著度過漫漫旅途。

路途中，小白把沿途故事透過短視頻記錄下來，分享給其他摩托愛好者，還有一位粉絲在他的激勵下治癒了抑鬱症，「那位朋友告訴我，他現在也考了摩托車駕駛證，買了車，準備和我一樣，挑戰騎摩托旅行。我很高興他能因為我找到生活的方向。」