北京大興國際機場今天成了公園 遊客居民一日遊

2019-09-28 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



北京大興國際機場25日開航，今天是第一個假日，上午湧進大批前往參觀的居民和遊客，他們攜家帶眷進入機場四處拍照合影，把機場當成公園閒逛，好奇地參觀這處大陸「國慶」前開通的最新大型建築。

從上午十時起，許多居民和遊客紛搭京雄高鐵或機場地鐵花少少的票價抵達大興國際機場感受最新體驗，有老年夫婦、一家三代抱小孩的，還有坐輪椅的，他們四處逛逛，有人走累了就把行李手推車當做輔助步行的工具。

他們四處走覽，忙著看著機場的新設施，包括自助托運行李系統、可人臉識別的自助報到辦票系統，小朋友則在平滑安全的大理石地磚上奔跑，還有人帶著小朋友的學步車讓小孩子玩耍，儼然就是自家旁邊的公園。

一名來自河北雄安的居民說，他們看到消息說家附近新開通了機場，就和家人來看看，感覺很震撼、很新鮮。機場服務人員均很有耐心與愛心協助一群好奇的遊客，不過也有好奇的民眾隨手觸摸自助托運行李的觸摸電腦，讓工作人員頻喊吃鷺消。

大興機場營運管理處值班經理趙宇表示，目前僅開通大陸境內航班開航，要到10月27日才會開通國際與港澳台航班，屆時會有大陸六家航空公司飛往國外。至於國外的航空公司，將有英國航空、波蘭航空、荷蘭航空等多家航空進駐。

一名外國記者問趙宇稱，這機場外觀看起來像海星，不太像鳳凰，引起一片笑聲。趙宇回稱，取意鳳凰是展翅高飛、吉祥的寓意。

大興機場聯絡交通網絡共有五條高速公路、兩條鐵路（時速350公里的京雄高鐵、時速160公里的地鐵大興機場線）。從北京西站搭高雄到機場約半小時；從地鐵草橋站搭地鐵前往約20分鐘，草橋站還設有城市航站樓，旅客可以提前進行安檢和行李托運。