碰到我的盆 老漢掄扁擔砸80萬豪車賠3000

2019-09-28 14:36 世界日報 中國新聞組／北京28日電



雲南楚雄南華縣沙橋鎮一位周姓老漢挑了兩大盆魚到鎮上販賣，一輛皮卡車路過時，輪胎因為太靠近鋁盆而發生輕微擦碰。結果老漢怒火攻心，掄起扁擔就砸向皮卡車。經民警調解後，老漢得知他砸的是價值80多萬的福特猛禽車後悔不已，最後賠償3000元（約421美元）。

看看新聞報導，監控畫面顯示，周姓老漢剛把兩大盆鰱魚擺好沒幾分鐘，一輛黑色皮卡車在右轉時輕輕擦碰到了裝魚的鋁盆，這輛皮卡車還沒有停穩，周某就轉身拿起了身後的扁擔砸向皮卡車。

隨後，民警將雙方當事人帶到派出所處理。通過民警的耐心教育，周姓老漢認識到自己遇事太衝動，並且在得知楊某的皮卡車，是一輛價值80多萬的福特猛禽車時，更加悔恨不已。經雙方協商，周姓老漢最終賠償了楊姓駕駛3000元錢。

除了賠償之外，民警對於老漢故意損害公私財物的行為，處以行政拘留7日，罰款300元的處罰。

事件在網上引起熱烈討論，多數網友認為周姓老漢行事過於衝動，「橫行霸道」「斤斤計較」，更有人質疑老漢「十字路口賣東西，」實在危險。

但也有聲音為老漢抱不平，稱「他(老漢)覺得人要是軟弱了就會被人欺」，「(可能)曾被欺負怕了，所以要先回擊」。