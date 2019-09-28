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江蘇70歲奶奶趴窗外 「偷課」回家教孫 老師為她設座位

2019-09-28 13:38世界日報 中國新聞組╱北京28日電

一段老奶奶「偷聽上課」視頻近日在網上熱傳，視頻中，一位老奶奶在教室窗外彎腰探頭，認真聽課做筆記。原來，教室裡坐著老人8歲的孫子，其視力和智力在出生時均受到影響；為讓孫子像普通孩子一樣學習，老奶奶除將孫子從安徽蕭縣帶到江蘇徐州的特教學校，並在學校附近租房陪讀，更在教室外旁聽，課後給孫子輔導功課。網友們紛紛稱讚她是「最美奶奶」。

紫牛晚報報導，視頻中的老奶奶叫劉瑞俠，已經70歲了。2016年，劉瑞俠從安徽蕭縣到江蘇徐州，在特教學校旁邊租下一間房，鑫鑫被送到了學校盲部班，她除了早晚接送孩子外，白天大部分時間都在學校裡陪讀。

據報導，被網友大量轉發的視頻其實是三年前拍攝的。劉瑞俠孫子鑫鑫的班主任徐芳說，那時孩子剛被送到學校，在學習盲文的課程中，孩子明顯跟不上，為了輔導孩子，老人就在上課時趴在教室外窗邊，一邊聽課一邊做筆記。

劉瑞俠「偷聽」課的舉動，感動了許多老師。很多老師上課時，還會有意提高嗓門，讓劉瑞俠能夠聽清楚。

不過劉瑞俠偷聽上課的行為持續時間並不長，盲部老師經過商量，很快就將她請進教室，在後排為她設置了一個座位。持續了一年多時間，她學會了1到100的盲文數字，也學會了盲文拼音。

視頻感動了很多網友，網友留言中稱老人是「最美奶奶」。徐州市特殊教育學校盲部一班的常燕老師說，這裡每個孩子身上都有故事，但像鑫鑫奶奶這種情況，還真是第一次看見，「我們老師都被老人感動了，她是一位偉大的奶奶。」

報導指出，鑫鑫今年已經12歲。1歲時，醫生診斷他出生時缺氧，導緻小腦萎縮，壓迫到眼部神經，視力存在嚴重障礙，手腳功能也不協調，智力受到影響。

家人無法面對，一度選擇逃避。但劉瑞俠說，她絕不會扔下孫子不管。不僅如此，劉瑞俠還對家人許下承諾，不僅要照顧孩子生活，她還要讓鑫鑫接受教育。

2016年，她找到徐州這間特教學校。每次下課回到出租屋後，劉瑞俠還要繼續給孫子補習上課內容，孩子剛入學的一年裡，祖孫倆常常在出租屋內學習到深夜。

在老師和奶奶的雙重輔導下，鑫鑫的進步很快，一年時間已掌握基本盲文課程。劉瑞俠也選擇放手，結束自己「旁聽生」的生涯。

劉瑞俠認真聽課以便回家後幫孫子鑫鑫輔導盲文。圖／世界日報提供
劉瑞俠認真聽課以便回家後幫孫子鑫鑫輔導盲文。圖／世界日報提供
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