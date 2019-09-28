母玩手機、看電視太吵影響學習 南京初三生報警求助

2019-09-28 13:35 世界日報 中國新聞組╱上海28日電



初三男生深夜報警稱媽媽影響其學習：不是玩手機，就是看電視。圖／世界日報提供 分享 facebook

一名初中男生日前向南京警方求助，稱媽媽「媽媽不是玩手機，就是看電視！」影響他學習。民警了解得知，這位媽媽是租房陪兒子讀書的，經過耐心勸導，孩子媽媽意識到自己的錯誤，表示以後一定不會打擾孩子的學習和休息。

揚子晚報報導，南京江北新區公安分局特巡警支隊十村警務站近日深夜接到報警，一名初中男生稱自己每天作業較多，但媽媽不是低頭玩手機，就是抬頭看電視，且聲音又大，嚴重影響了自己。為此，男孩多次和媽媽發生爭執，但也無法解決問題，不得不報警求助。

民警接警時已是晚上11時48分，於是立即趕往現場，黑夜中看見一名十幾歲的男孩坐在台階上等候民警到來，見到民警後男孩立馬站起來迎接。看著孩子一臉疲倦和氣憤，民警趕緊安撫孩子的情緒，隨後孩子帶著民警到家門口。而孩子的媽媽遠遠看見穿著熒光綠的民警朝自己走來，不停地向民警表達歉意。

據報導，經了解民警得知，男孩今年15歲，剛上初三，為讀書方便，他媽媽特地在學校附近租房陪他。因孩子學業壓力也很大，學習到很晚才能休息。但由於租的房子空間較小，媽媽玩手機或看電視的聲音過大，影響兒子的學習和休息，孩子多次和媽媽溝通未果，這才求助民警幫助。

在民警耐心勸導下，孩子的媽媽意識到自己的問題，表示後面一定會注意不打擾孩子的學習和休息，照顧孩子的學習和生活，不做低頭一族。有網友評論：「這不就是我媽媽？」還有人笑說：「這不是親媽！」