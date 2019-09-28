任正非再當「送鋼琴狂魔」 捐100台給母校重慶大學

2019-09-28 12:34 世界日報 中國新聞組／北京28日電



任正非捐100台鋼琴給重慶大學。圖／世界日報提供 分享 facebook

多次強調教育重要性的中國電訊龍頭華為創辦人任正非似有新舉動。網上近日熱傳，任正非捐給母校重慶大學100台鋼琴，引起關注，網上多數聲音更好奇100台鋼琴會用在什麼地方。另外，任正非似乎對「送鋼琴」情有獨鍾，日前接受央視專訪時才自曝捐贈給貴州省上千台鋼琴，其今日此舉也被網友戲稱「送鋼琴狂魔」。

上游新聞報導，新浪微博26日有網友發出一則消息，稱任正非給母校重慶大學捐了100台鋼琴，並配發三張圖片。圖片顯示，由一輛加長貨車，將一箱箱寫著「珠江鋼琴」的箱子運下車。該帖子得到多名自稱是重慶大學網友的證實。

投稿網友表示，「重慶大學理工科出身的任正非校友不僅心繫母校，而且更懂得人文藝術的薰陶對綜合性大學的真正意義，在母校90周年華誕之際，為母校捐贈100台鋼琴」。

「任正非捐了100台鋼琴」該話題一出，立馬就引起了許多網友的關注。有重慶大學學生在網上說：「我剛才在軍訓，眼看著車拉著過去。」另一位學生也表示，「是真的！剛到的時候放圖書館旁邊了！」

另外，一些其他圍觀網友也紛紛表示「我酸了」。有網友說，「我為什麼沒有考上重慶大學！」、「這些事都輪不到我的學校」。還有許多網友表示，「等我有錢了，我也捐給我的母校！」

據報導，重慶大學宣傳部相關人員表示，確實有100台鋼琴運送到虎溪校區，關於捐贈的後續工作仍在對接和處理中。

報導指出，任正非1963年考入重慶建築工程學院，2000年時，重慶建築工程學院（後更名重慶建築大學）併入重慶大學。